La asociación Down Ourense busca un piso para sus usuarios

La asociación Down Ourense busca una vivienda para el programa de apoyo a la vida independiente de sus usuarios. "Se trata de un piso de 'aprendizaje', como quien dice, para la vida autónoma", explica Elena Vaamonde, psicóloga y coordinadora del programa.

Desde Down decidieron dar forma al proyecto para "atender" a las necesidades de los beneficiarios: "Los chicos se van haciendo independientes y vemos que sí tienen ganas de vivir con sus amigos, con su pareja... No es verdad que las personas discapacitadas no están preparadas para vivir solas, pero necesitan apoyo". Por ello, el programa contempla una vivienda en la que los usuarios vivirían "temporalmente", mientras reciben apoyo "puntual" de un profesional. "La idea no es que sea un piso tutelado, sino un piso en el que viven y al que, de forma organizada, va un profesional para apoyarlos en la planificación de la comida, por ejemplo", apunta Vaamonde. En la vivienda, así, adquieren destreza para la vida autónoma, a modo de "entrenamiento", para luego marcharse y desarrollar su proyecto de vida independiente. "Es un lugar que les permitirá dar el salto a la emancipación", resume la psicóloga.

La asociación cuenta con el apoyo del Rotary Club en la recaudación de fondos para la búsqueda de vivienda. El club organiza este sábado un torneo de golf en Montealegre en el que se darán a conocer los nombres de los colaboradores de la iniciativa.