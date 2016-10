Renacer reclama o dereito "a vivir con dignidade" dos enfermos con dano cerebral adquirido

No Día Mundial do Dano Cerebral Adquirido, a Asociación Renacer recalcou a través dun manifesto a importancia de ter un local propio no que prestar os ses servicios. Durante a súa lectura, na rúa do Paseo, o colectivo ourensán destacou que, debido a esta discapacidade, moitas persoas "se verán obrigadas a empezar novos proxectos de vida como consecuencia das secuelas resultantes da lesión" e que é "importante "garantirlles o dereito a vivir con dignidade.

Renacer quixo poñer de relevo que en moitos casos a nova situación a que se enfrontan estas persoas ao saír dos centros hospitalarios "supón un menoscabo a súa saúde e a das súas familias". Aseguran que "cada día recibimos chamadas de angustia pola alta inminente dun familiar". Unha angustia causada pola "inexistencia ou a desinformación sobre as posibilidades e recursos" e pola escaseza de servicios e apoios para "normalizar" a vida destas persoas. Renacer pechou o manifesto reclamando as institución públicas "respostas coordinadas e adecuadas as nosas necesidades nos ámbitos sanitarios e social".