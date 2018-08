El asociacionismo vecinal, apoyado por la Diputación

La Diputación colabora con casi 100.000 euros con 73 asociaciones vecinales ourensanas, según consta en la resolución publicada recientemente en el Boletín Oficial de la Provincia tras ser aprobada por el gobierno presidido por Manuel Baltar.

La línea de subvenciones, aprobada en febrero, busca facilitar el funcionamiento a las entidades y las inversiones que quieran acometer. Entre las ayudas concedidas, destacan la que percibirá la Asociación Cultural Veciños do Xurés, de Lobios, que contará con 7.985 euros, la cantidad más elevada que se ha repartido en la convocatoria. La más baja, por su parte, es la de 269,89 euros para la Asociación Cultural de Veciños Sanxillao, de Xunqueira de Ambía.

Por otro lado, no todas las entidades que se han presentado al concurso por concurrencia competitiva convocado por la Diputación han recibido la asignación solicitada. En concreto, una docena de asociaciones han sido excluidas por el comité de valoración que ha examinado las solicitudes.

Cuatro de ellas –las entidades do Pobo de Lobaces, Gavián, Cortegada de Miño y O Outón de Guntimil– no la tendrán por renuncia de los solicitantes, mientras que las restantes no siguieron los pasos adecuados para lograrlas.

Las peticiones de dos asociaciones fueron desestimadas por no tratarse de colectivos vecinales, cuatro por no aportar parte de la documentación exigida, mientras que otras dos entidades no entregaron el proyecto técnico certificado por un técnico competente.