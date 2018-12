Una cesta de Navidad "de muerte"

Si la vida está muy cara, la muerte no se queda atrás. Un ataúd es una inversión de futuro y si viene con cesta de Navidad, más. 1999 euros vale la caja del escaparate más famoso del país. La Funeraria Ourense, en A Valenzá, coloca estos días el nombre de la provincia en el mapa con el original packaging de su cesta navideña.

Incluye un televisor de 50 pulgadas, un jamón, una thermomix, dos paletas, whisky, ron, ginebra, "vino a barrer" y todo tipo de polvorones y pastas navideñas hasta llegar a los casi 2.000 euros en los que está valorada la cesta. Y, sin embargo, lo importante está en el exterior. "A ver, el ataúd no está incluido en la cesta. Pero lo pregunta todo el mundo, así que si a alguno se le encapricha mucho, también se lo envolvemos para casa", bromea Arturo Varela, que estos días no da abasto en la funeraria. Y no solo por los servicios. Ver colas desde primera hora de la mañana en un sitio como este no es común. Ni siquiera en Galicia.

Peticiones desde Badajoz

"Nos piden rifas de Barcelona, Valencia, Badajoz, Segovia...De un montón de sitios", cuenta el propietario, todavía asombrado. Y es que las ventas han cogido impulso. En apenas una semana ya han vendido la mitad. Las rifas vuelan. "Solo este martes vendimos 90. Quedan la mitad", se alegra el propietario. Y es que lo más importante de la iniciativa es que la cantidad será donada a una asociación contra el cáncer infantil.

La gran atracción turística de A Valenzá

"Es la primera vez que hacemos algo así. Pensamos que si tenemos ataudes, ¿por qué no usarlos para esto?", responde Arturo Varela con toda la lógica del mundo. Contento por la repercusión que ha ganado la idea, explica que "todo el mundo" se hace selfies con el ataúd navideño. "Hay coches que paran en la acera de enfrente y cruzan solo para hacer una foto al escaparate", relata. Sobre los vecinos, "ni un comentario negativo".