El Ateneo decide vender sus obras para sanear su economía

Las maltrechas cuentas del Ateneo fueron el principal punto de debate de la asamblea extraordinaria que tuvo lugar en la sede del colectivo a última hora de la tarde de ayer. Los socios acordaron vender parte de su patrimonio para conseguir liquidez.



Según aseguró ayer la presidenta, Isabel Salgado, hablaron de "una cosa reiterativa", en alusión a que "son muchos años con las cuentas que no están muy sanas". Y es que esta histórica asociación cultural, que en su día reunió a algunos de los más relevantes miembros de la cultura de la ciudad, pasa hoy por sus horas más bajas, con poco más de un centenar de socios. "Las cuentas no dan para cubrir gastos", explicó su presidenta.



La reunión de ayer fue motivada para plantear a los socios la situación y buscar alguna alternativa al ser una presidencia en funciones y no "estar legitimados" para tomar ninguna decisión de ese calado. De esta forma, los más de 20 socios reunidos ayer decidieron poner a la venta una parte de los centenares de cuadros que se encuentran custodiados en espacios de la Diputación en Vilamarín, según explicaba Salgado tras la reunión.



La presidenta aclara que, desde que se abrió el Ateneo, de cada exposición que se hacía se dejaba un cuadro del autor y ahora , explicó, "lo primero que tenemos que hacer es traernos la obra de Vilamarín, porque hemos hecho un grupo de socios que vamos a ver lo que se puede poner a la venta". De momento, añadía, "lo único seguro es que la asamblea ha decidido echar mano del patrimonio para ponerlo a la venta e intentar dar una inyección de liquidez".