Atopadas en perfecto estado dúas persoas perdidas na Ruta do Río Mao, en Parada de Sil

Dúas persoas que se perderon este sábado na Ruta do Río Mao, en Parada de Sil (Ourense), foron atopadas pouco antes da medianoite en perfecto estado de saúde.

Segundo informa o 112, os excursionistas subiron a San Lorenzo desde a Fábrica da Luz, pero nalgún momento colleron unha vía equivocada e chegaron a un punto de moi difícil acceso, onde se perderon no medio do monte.

Cando viron que non podían continuar, chamaron ao servizo de atención ás emerxencias para pedir axuda sobre as 21,00 horas. A partir dese momento, o 112 activou un operativo no que participaron a Garda Civil e voluntarios de Protección Civil de Paradas de Sil.

Para facilitar a súa localización, as persoas enviaron as coordenadas da súa posición, pero tratábase dunha zona de difícil acceso que complicou a chegada dos servizos. Finalmente, a piques de dar a medianoite, os voluntarios de Protección Civil conseguiron xuntarse cos excursionistas en perfecto estado de saúde.