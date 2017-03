Dos atracadores asaltan con un machete y hacha una gasolinera

Dos atracadores armados con un machete y un hacha lograron sustraer 800 euros en la estación de servicio Petronor, situada en el kilómetro 596 de la carretera N-120, a su paso por Ribadavia. El asalto se produjo poco antes de las once de la noche del pasado día 3 cuando el único empleado que había en las instalaciones estaba a punto de cerrar el negocio (por las noches está cerrado).



Los dos hombres irrumpieron en el negocio y sacaron uno un machete, y el otro, un hacha, de entre sus ropas, con los que amenazaron con "cortar la cabeza" al empleado si no les entregaba la recaudación que había en la caja registradora.



El trabajador siguió sus instrucciones y sustrajeron los 800 euros que había en el cajón. Acto seguido, con las mismas armas, inutilizaron los sistemas de alarma y los monitores de las cámaras de seguridad, dándose acto seguido a la fuga a pie. El trabajador no sufrió daños y alertó de lo sucedido a la Guardia Civil, que acudió de inmediato a la estación de servicio pero ya no encontró a los dos delincuentes. Los agentes realizaron una inspección ocular en el negocio con el objetivo de hallar pruebas que permitan identificarlos. Sospechan que estaban vigilando al trabajador y conocía su horario.