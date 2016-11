La Audiencia deja en prisión al acusado de matar a Milia

La sección segunda de la Audiencia provincial desestimó el recurso de apelación interpuesto por el abogado del Alexandru Marius Luca, el joven de 22 años investigado por el homicidio del farmacéutico jubilado Tomás Milia en octubre de 2013, en el que pedía su excarcelación a la espera de la vista oral.



El máximo órgano jurisdiccional de la provincial basa su decisión en que persiste el riesgo de fuga. "Las circunstancias personales del imputado -de nacionalidad rumana, sin medios de vida conocidos y sin arraigo en la ciudad- son idénticas a las que ya concurrían al dictarse el auto por el que se acordó la medida de prisión, así como la prórroga de la misma", recoge el auto. A juicio de la sala, "el tiempo transcurrido no supone un factor que modifique en modo alguno el riesgo de fuga que entonces ya existía, riesgo que, por otro lado, no puede minimizarse con la adopción de otras medidas".



Pese a que el letrado instaba a la libertad, mencionando un caso en el que dos imputados en homicidio quedaron libres a la espera de juicio (caso Esmorga), la Audiencia rechaza esas alegaciones. La razón -dice- es que "concurren cirscunstancias muy distintas y no extrapolables al supuesto sometido a apelación".