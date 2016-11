La Audiencia excluye a DO como acusación en el caso Baltar

Una resolución de la Audiencia provincial dejó fuera a Democracia Ourensana como acusación popular en las diligencias de Instrucción 3 por acoso sexual, cohecho y tráfico de influencias contra el presidente de la Diputación, Manuel Baltar, en las que también figura como investigada en los dos últimos delitos la denunciante, Teresa Fernández.



La sala considera que la inexistencia de un acuerdo político acordando el ejercicio de acciones legales deja fuera a DO del proceso penal en el que sólo podrán continuar como acusación los diputados de esa formación en la Diputación, Gonzalo Pérez Jácome y Armando Ojea, pero a título particular.



El letrado de José Luis Baltar (del expresidente del ente provincial también imputado en el caso), precisamente ayer mostró su sorpresa, traducida en queja, en el transcurso de la declaración en sede judicial de varios testigos, en tanto que la jueza dejó estar presente al letrado de DO en representación de Jácome y Ojea, cuando ambos aún no formalizaron su personación. "El juzgado de instrucción lo subsanó de oficio", aseguró.



Ayer declararon como testigos cinco personas vinculadas al PP con objeto de acreditar que Teresa Fernández había sido afiliada y que había trabajado para el partido antes de darse de baja.