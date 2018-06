La auditoría de Fomento a los plazos del AVE desata una tormenta política

La decisión del nuevo ministro de Fomento, José Luis Ábalos, de realizar una auditoría a las obras y plazos del AVE Madrid-Galicia ha desatado una tormenta política entre PP y PSOE, al entender los primeros que se están buscando "excusas y cortinas de humo" cuando el anterior Ejecutivo, de Mariano Rajoy, dejó en su opinión un cronograma claro que fijaba finales de 2019 para la conclusión de la infraestructura. Para los socialistas, sin embargo, es una "decisión lógica" el realizar un chequeo de todos los expedientes, asegurando que no supondrá ningún tipo de retraso "ya que todo el ritmo de obras y contratos previstos se mantiene sin retrasar un segundo", aseguró Ábalos el lunes.

Críticos

El presidente de la Diputación y del PP ourensano, Manuel Baltar, apunta un "cierto desconocimiento o falta de dominio" de los socialistas, reprochando las formas tanto del ministro Ábalos como de los dirigentes del PSdeG Gonzalo Caballero y Xoaquín Fernández Leiceaga. "No me parece institucional utilizar cortinas de humo para ganar tiempo. El anterior Gobierno cumplió como ningún otro y ahí está el BOE para acreditarlo. No hay que buscar excusas, hay que solucionar cuestiones. El AVE a Galicia quedó perfectamente encarrilado", dijo Baltar.

Mientras, el alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, entiende que "el PSOE no puede dar la espalda nuevamente a los ourensanos", deslizando "que sea a costa de favorecer a otras comunidades". El regidor de la ciudad recuerda que el AVE "es un clamor, hay mucho trabajo hecho y no se puede ir en contra de los intereses de Ourense".

La conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, dijo ayer en Ourense que "non toleraremos nin un só retraso nun cronograma viable e executable". Aseguró que "Galicia e o AVE deben estar por riba de siglas políticas".

Además, el diputado en el Congreso y presidente de la Comisión de Fomento, Celso Delgado, indicó que "lo que necesitamos no es una auditoría porque todas las inversiones están en los presupuestos y Adif puso de manifiesto el cronograma". Lamentó que la delegación de los socialistas gallegos "no trasladasen a Ábalos el mensaje de que este debe ser un proyecto prioritario que necesita impulsos decididos y arrimar el hombro, no buscar excusas".

Normalidad

Los principales cargos socialistas en Ourense respaldan la estrategia del ministro de Fomento y a la dirección gallega en sus manifestaciones. Así, el secretario xeral del PSOE de Ourense, Rafael Rodríguez Villarino, señala que "está claro que cuando se entra en cualquier Gobierno hay que ver el estado de las cosas, es lo razonable", apuntando que "algún temor deberán tener" los populares "y por eso están a la defensiva, ya que a todos los ourensanos nos interesa que el AVE se acabe cuanto antes".

Por su parte, el portavoz del PSOE en la Diputación, Francisco Fraga, recuerda como su grupo alertó en numerosas ocasiones de "os prazos, tal e como se viñan contando, eran moi difíciles de cumprir, por non dicir imposibles". Fraga concuerda con Villarino en que "é lóxico e normal que o novo Goberno queira saber se houbo autobombo, o que non quere dicir que se paren os traballos", subrayando que las licitaciones y las obras continúan en marcha. "O preocupante sería que houbese una paralización niso, non a auditoría", añadió el líder en la Diputación.

Mientras, el portavoz del grupo socialista en el Concello de Ourense, José Ángel Vázquez Barquero, es duro con el comportamiento del PP. "Siempre existió la sospecha de que no jugaban limpio, por lo que me parece muy bien comprobar su fiabilidad. No hay ninguna excusa, son hechos consumados. Queremos que llegue cuanto antes y por eso es bueno saber la realidad de las cosas para tener el horizonte claro".

Adif reafirma que el plazo de 2019 sigue siendo viable

​Una de las últimas licitaciones aprobadas por Adif, la del suministro y transporte de los desvíos ferroviarios, motivaba serias dudas sobre la viabilidad de cumplir el plazo de 2019 para finalizar las obras, ya que el plazo de ejecución previsto en los pliegos era de 16 meses, cuando la adjudicación se realizaría en otoño, lo que llevaría ya a 2020.

Sin embargo, el administrador ferroviario asegura que es factible mantener el cronograma planteado. "Este contrato incluye el suministro y transporte de los desvíos durante la obra (instalación) y durante el inicio de la fase de circulación en pruebas (integración del desvío con el enclavamiento), por tanto, no se puede deducir del plazo de ejecución de este contrato que el fin de obra previsto para finales de 2019 no se va a cumplir", asegura Adif a preguntas de este diario.