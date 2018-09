El Auditorio contará con más de 40 espectáculos en los últimos meses del año

El Auditorio Municipal de Ourense dio a conocer este viernes su programación para lo que resta de año. La concelleira de Cultura, Belén Iglesias, y el programador Manuel Freire presentaron las más de cuarenta obras que se podrán ver en el Auditorio antes de que finalice el 2018.

Se trata de una programación "adaptada a todas as idades" y en las que habrá música, teatro o danza. "A Celebración", "Contos do recreo", "La Zanja", Fillos do Sol", "El lago de los cisnes", un concierto de Marem Ladson o de los "Brothers in band" son algunas de las actuaciones o obras que se disfrutarán en el Auditorio ourensano.