Os homicidios dolosos e asasinatos consumados descenderon o 31,6 por cento en 2016 en Galicia con respecto a 2015, ao pasar de 76.620 a 74.536 ao peche do pasado exercicio, así como os roubos con forza en domicilios, que baixaron o 13,1%, de 4.235 a 3.680.



Así o reflicte o Balance de Criminalidade de xaneiro a decembro difundido este martes polo Ministerio do Interior, recollido por Europa Press, no que se sinala que os delitos de faltas descenderon en Galicia o 2,7 por cento, de 76.620 en 2015 a 74.536 en 2016.



Tamén caeron na Comunidade galega as cifras de furtos (-3%), os delitos de daños (-1,6%) e o tráfico de drogas (-0,9%), segundo o Balance de Criminalidade 2016.



Por contra, en Galicia incrementáronse o ano pasado os roubos con violencia e intimidación o 1,9%, de 1.070 a 1.090; e os delitos de subtracción de vehículos a motor o 5,9%, de 980 a 1.038.



Por provincias, na da Coruña duplicáronse os homicidios dolosos e asasinatos consumados en 2016, de catro en 2015 a oito o ano pasado, e incrementáronse tamén os roubos con violencia o 4,6%, e a subtracción de vehículos a motor o 4,7%. Por contra, descenderon o 13,1% os roubos con forza en domicilios; o 8,5% o tráfico de drogas, o 2,7% os furtos, o 1,7% os daños e o 0,1% os delitos e faltas.



No caso da provincia de Pontevedra, só soben o 10,9% os roubos con violencia e intimidación e o 9,7% os delitos de subtracción de vehículos a motor. Mentres, descenden o resto; homicidios dolosos e asasinatos consumados (-83,3%), roubos con forza en domicilios (-16,5%), delitos e faltas (-6%), daños (-3,5%), furtos (-2%) e tráfico de drogas (-0,6%).



Pola súa banda, na provincia de Ourense, unicamente subiron en 2016 os delitos de tráfico de drogas (3,4%), roubos con forza en domicilios (1,6%) e daños (0,1%). Por contra, descenderon os homicidios dolosos e asasinatos consumados (-100%, de 3 a ningún), subtracción de vehículos a motor (-17%), roubos con violencia e intimidación (-14,4%), furtos (-6,3%) e delitos e faltas (-2,1%).



Na de Lugo, subiron os delitos de homicidio doloso e asasinato consumado (100%, de 0 a 3), de subtracción de vehículos a motor (33,3%), tráfico de drogas (18,9%) e daños (4,7%). Mentres, caeron os de roubo con violencia e intimidación (-18,5%), roubos con forza en domicilios (-15,9%), furtos (-5,1%) e delitos e faltas (-2%).



TOTAL ESPAÑA



O ministro do Interior, Juan Ignacio Zoido, destacou este martes que en 2016 en España reduciuse o número de asasinatos ata quedar por baixo da "barreira psicolóxica" dos 300 por primeira vez desde que hai estatísticas. En concreto, contabilizáronse 292 mortos por esta tipoloxía criminal, un 3,3 por cento menos que en 2015.



A criminalidade baixou un 1,2 por cento en España en 2016, con 2.011.586 infraccións, o que supón unha taxa de 43,2 por cada 1.000 habitantes. "O ano próximo poderiamos baixar dos dous millóns, conseguindo así outro fito importante", explicou Zoido.



España é xa, segundo Interior, o segundo país con menor taxa de morte violenta de toda a UE, permitindo superar tamén por primeira vez en número de turistas a países veciños como Francia. Na última década baixou un 40% a taxa de homicidios, pasando de 518 en 2005 a 292 este último ano.



No entanto, o ministro engadiu que o seu equipo non se conforma e que vai afondar na mellora da seguridade dos cidadáns, sobre todo polos delitos de violencia de xénero.



O exercicio 2016 foi o ano co menor número de vítimas de violencia de xénero desde que entrou en 2009 en vigor a lei para facer fronte a esta problemática. Un total de 44 mulleres foron asasinadas o ano anterior fronte ás 60 de 2015; do dez que faleceron no que vai de ano, só una alertara previamente da súa situación.



"Non haberá satisfacción xamais mentres siga existindo un só caso de violencia de xénero", expuxo Zoido, que avogou por tomar medidas xa para conseguir o anunciado pacto de Estado contra a violencia de xénero, motivo polo que leste mesmo martes o secretario de Estado de Seguridade, José Antonio Neto, reunirase pola tarde no Congreso cos grupos parlamentarios.



MÁIS TRÁFICO DE DROGAS E ROUBOS DE VEHÍCULOS



Segundo os datos facilitados por Interior, a criminalidade baixou en case todas as tipoloxías de delitos, coas excepcións do tráfico de drogas, que creceu un 3,1 por cento, e a subtracción de vehículos a motor (+0,8 por cento).



En cambio, reducíronse os homicidios dolosos e asasinatos consumados (-3,3%), os roubos con violencia e intimidación (-1,9%), os roubos con forza en domicilios (-2,1%), os daños (-0,3%), e os furtos (-0,5%).



Interior destacou que, desde 2005, conseguiuse reducir a cifra de delitos de homicidios dolosos e asasinatos consumados en máis dun 40%, pasando de 518 feitos coñecidos no ano 2005 a 292 en 2016, descendendo por vez primeira dos 300 casos por ano.



Por comunidades autónomas, en 2016 os delitos e faltas creceron un 7,5 por cento en Navarra (tras un acusado descenso en 2015), un 2,5 por cento en Madrid, un 2,2 por cento en Baleares e un 1,7 por cento en Cantabria, mentres que en todas as demais comunidades autónomas as cifras descenderon.



O maior descenso deuse en Ceuta (-6,3%), seguida da Rioja (-6,2%), Castilla-La Mancha (-5%), Murcia (-3,9%), Estremadura (-3,4%), País Vasco (-3,1%), Castilla-León e Asturias (-3% en ambos os casos), Cataluña (-2,8%) e Galicia (-2,7%). Tamén caeron na Comunidade Valenciana (-1,9%), Andalucía (-1,5%), Melilla (-1,3%), Canarias (-0,7%) e Aragón (-0,5%).



Neste informe recóllese e preséntase a evolución da criminalidade en España rexistrada polas Forzas e Corpos de Seguridade do Estado (Policía Nacional e Garda Civil), as Forzas e Corpos de Seguridade dependentes das Comunidades Autónomas (Ertzaintza, Mossos d`Esquadra e Policía Foral de Navarra), e tamén por aqueles Corpos de Policía Local que facilitan datos ao Sistema Estatístico de Criminalidade.