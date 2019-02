La aún regidora de Parada de Sil: "Non me vou, botáronme os compañeiros"

La mayor sorpresa en cuanto a la terna de candidatos que presenta el PSOE en la comarca de Ourense se da en Parada de Sil, donde la alcaldesa actual, Yolanda Jácome, no repetirá con las siglas socialistas. "Os compañeiros dixeron que non atendo aos veciños e que non estou facendo un traballo correcto... Non me vou porque me boten os veciños, voume porque me botan os compañeiros", aseguró.

Mientras que en el seno socialista minimizaron este sábado el impacto de este cambio, sin grandes explicaciones al respecto, más allá de confirmar la renovación del cartel tal y como decidió la agrupación municipal, esta lo achaca a las críticas de sus compañeros a su gestión. Ante la posibilidad de presentarse por otra lista, asegura que no hay nada confirmado, sino que "o único que está claro é que non vou nin co PSOE nin cos que están na agrupación. Pronunciareime cando haxa algo firme".

La agrupación municipal comunicó la intención de apoyar al actual candidato, retirando la confianza a Jácome como cabeza de lista, el pasado mes de diciembre. En base a eso, la regidora decidió no postularse al proceso de primarias .

Otros que siguen

Entre los que repetirán con las siglas del PSOE están los actuales alcaldes de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel; Coles, Manuel Rodríguez; y Amoeiro, Rafa Villarino. Además, también repiten desde la oposición Barquero, en la ciudad; Victor Pérez, en Esgos; Segundo González, en Baños de Molgas; José Carlos Rivera, en Xunqueira de Espadanedo; Álvaro Vila en Taboadela; Antonio González, en A Peoxa; María Alida Iglesias, en Toén; Zaida Rodríguez, en Allariz; y Bibiana Iglesias, en San Cibrao.