Áurea Soto pide a la Justicia que actúe "de inmediato" para dar fin a "extorsiones"

La exconcejala de Urbanismo de Ourense entre los años 2007 y 2015, con el PSOE, Áurea Soto, sentada por segundo día en el banquillo acusada de un delito de prevaricación relacionado con la concesión de una licencia que permitió legalizar la residencia universitaria, ha pedido este viernes a la Justicia que actúe "de inmediato" y ponga fin a "intereses ilegítimos" de algunos promotores en la ciudad, al entender que, de no hacerlo, sería "ceder" a sus intereses.



"De no hacerlo" se convalidaría que "en Ourense se puede, a través de la mentira, utilizando la Justicia, intimidar y extorsionar a una concejala de Urbanismo", ha declarado Soto, en su derecho a la última palabra.



En el segundo y último día de juicio que acoge el Penal, Soto, quien ha pedido a la Justicia que "no ceda" a intereses particulares, ha acusado al letrado que representa a la promotora de "engañar y mentir" tanto en sede judicial como en los escritos de acusación respecto a una supuesta falta de seguridad de la residencia universitaria.

Soto ha negado que hubiese pedido a funcionarios informes "a medida" para posibilitar la puesta en funcionamiento de la residencia

Unas "falsedades" que ha atribuido a "intereses ilegítimos obvios y probados en este juicio y que tanto daño han hecho a la ciudad de Ourense"



De hecho, el abogado que defiende a la exresponsable de Urbanismo ha arremetido contra esta "causa inventada" sustentado en "mentiras" y ha recordado que la residencia "funcionó perfectamente y sin ningún problema" hasta que la promotora se querelló contra el ayuntamiento.



Para la defensa, el único objetivo de dicha denuncia era "sacar a Soto de la concejalía y del gobierno municipal", después de que el gobierno del PSOE pusiese fin al cobro de aprovechamientos urbanísticos en la ciudad. "Ese es el fondo de la cuestión", ha zanjado.



En la misma línea, el abogado del otro acusado, Bienvenido F. ha criticado la línea de argumentación con unos hechos que parecen más propios "de la trama Gürtel" que de la apertura de una residencia, que estuvo "diez años funcionando con todos los servicios" además de que "está restaurada la legalidad desde hace años", ha abundado.



La fiscal ha descartado una irregularidad "grosera" y patente que permita valorar la existencia de un posible ilícito penal pese a que la licencia "era ilegal" y ha cuestionado el argumento de la acusación, con intereses en la zona.



Por su parte, el letrado de la acusación, Antonio Feijóo, ha ratificado su petición de un año de prisión para los acusados como presuntos autores de un delito de prevaricación por omisión en la apertura de la residencia tras considerar acreditado que la exconcejala actuó de forma irregular, "a sabiendas" de la situación ilegal de la licencia.



"No sólo se trata de que se dio la licencia sin informes preceptivos y a sabiendas de que las obras de urbanización no estaban hechas sino que se hizo con total desprecio a la seguridad de los ocupantes de la residencia", ha apuntado.



Representantes de la empresa aseguraron que la residencia cumplía las medidas de seguridad y que no ejecutaron las obras porque no disponían de los terrenos

Esto respalda la tesis ofrecida por la exconcejala al restar importancia a las obras de urbanización por entender que eran "innecesarias", argumento diametralmente opuesto al ofrecido por un perito propuesto por la acusación, que consideró dichas obras fundamentales.



En el derecho a última palabra, el otro acusado ha defendido su actuación "amparada" en los informes favorables de distintos servicios y siempre "en aras de la defensa del interés público".



Además, ha criticado las "descalificaciones falsas" e "injuriosas" vertidas por la acusación a la que ha reprochado el "daño gratuito" causado tanto a él como a su familia y que a su juicio "excede" el normal ejercicio de una acusación.