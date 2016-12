“Auserón y Kiko Veneno son lo mejorcito que parió este país"

Hoy está reconocido como uno de los cantantes más valorados del blues español. Al frente de los Criers, será el encargado de abrir esta noche para Juan Perro (21,30 horas).



¿Cómo descubrió el blues?



Es algo que a la gente le puede sorprender, que a unos niños tan jóvenes enfoquen en Santiago sus inquietudes a ese tipo de música. Pero también es verdad que la banda más famosa de todos los tiempos son los Rolling Stones y su influencia mayor, Muddy Waters.

¿Cómo surge The Criers y qué lo diferencia de otros proyectos?



Era una necesidad que tenía de sacar una parte de mí mucho más popera sin dejar de ser yo mismo. Siempre voy a atender al soul y al rythm'n blues, pero con este proyecto quería darle cabida a todas estas ideas que llevaba desde más pequeño. Influencias que me dio mi hermano mayor y que siempre estuvieron ahí. Grabé el disco en California y una vez aquí me pareció el momento ideal para desembarcar en España, después de 14 años, y desarrollar el proyecto.

Siendo hombre de blues, el disco que presentan en Ourense (‘Sexercise') huele a soul y rock.



No establezco esos grandes límites en las etiquetas y en los estilos de música. Esos nombres los reclama el mercado porque se necesita para catalogar, pero yo soy un artista, no hago tales diferencias. Para mí todo están en el mismo globo, que es la música afroamericana, la música negra.



¿Qué aporta Adrián Costa a The Criers y The Criers a Adrián Costa?



Adrián Costa a The Criers aporta esa locura que siempre llevé dentro y que ahora la expreso de una manera más distorsionada, con guitarras más agresivas. The Criers a Adrián Costa le dan toda la frescura, esa libertad para hacer lo que le apetezca, junto con mis compañeros que son de la misma filosofía.



¿Qué Adrián Costa se encontrarán los ourensanos?



El Adrián Costa de siempre. No cambio mucho de actitud, quizá de repertorio, pero el artista es el mismo. Soy una persona que necesita pasárselo bien en el escenario, que necesito sentir el público cerca, ver ese feedback del público. Nos gusta interactuar, estar cerca de la gente. No somos un grupo que lleve un show cerrado y que vaya a ser todas las noches igual, más bien todo lo contrario.



Vienen como teloneros de Juan Perro, ¿qué significa subirse a un escenario con él?



Muchísima ilusión. Creo que él y Kiko Veneno son lo mejorcito que parió este país. Tengo unas ganas enormes de ver el espectáculo que trae. Lo sigo desde niño; es un verdadero placer.