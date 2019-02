Autónomos de Ourense en pie de guerra: “Estamos con la soga al cuello"

Los autónomos de Ourense anuncian su "despertar" y dejan claro que están "hartos" de sentirse "trabajadores de segunda". Este viernes el colectivo se concentró por primera vez en la ciudad para exigir leyes "igualitarias" y pedir el respaldo de las instituciones en bajas médicas y vacaciones.

La manifestación, impulsada por la asociación Autónomos Unidos para Actuar (AUPA), reunió a centenares de trabajadores frente a la Subdelegación del Gobierno donde, alrededor de una soga, reclamaron su papel en la sociedad. "No es normal que a nosotros nadie nos asegure el salario mínimo cuando hay meses que no cobras mientras que cada vez sube más la cuota", explica Elisabeth Quintas, de la organización.

"Creo que lo de hoy marcha un antes y un después en la unión de los autónomos", asegura Antía Cid. Desde AUPA reivindican su importancia en la sociedad y ponen de manifiesto que "ningún gobierno" los incorpora en sus medidas de "mejora" de las condiciones laborales: "La última medida de protección de los trabajadores ha supuesto una subida de pagos para nosotros". Por ello, piden cuotas ajustadas a lo que perciben, tal y como explica Abraham Caride: "Se hace en los países vecinos, equiparan lo que ganas con el pago, son medidas lógicas".

El colectivo anuncia que esta es la primera concentración, pero no será la última. "Nós non temos folgas porque a financiamos nós, parece que estamos contentos pero estamos fartos", dice Avelino Jácome. También recuerdan que "si el gobierno aprieta mi soga, España entera se ahoga": "Nós somos os que estamos xerando empleo, primeiro a nós e despois ao resto".

Las frases

Abraham Caride: "No pedimos nada raro, sino tener un mínimo de igualdad en el tema de pagos" Antía Cid: "Puede haber meses y malos pero siempre tenemos que pagar la misma cuota" Elisabeth Quintas: "Tenemos la soga al cuello entre impuestos y la cuota que no deja de subir"

"Tengo 22 años y me he dejado un dineral"

La concentración reunió a autónomos ourensanos de diversas edades. Entre ellos, Eva Fernández: "Tengo 22 años y me acabo de dejar un dineral en mi local y no sé si voy a recuperarlo porque no nos ayudan, no tenemos seguridad". Fernández relata que emprender fue la "única" salida: "No tenía manera de estudiar, no encontraba trabajo en ningún lado y dije, 'pues no queda otra". En el otro extremo, Avelino Jácome, después de 30 años como autónomo, asegura que "o comercio de Ourense é heroico, porque vemos como van pechando os negocios e seguimos intentándoo". Unos y otros tienen claro que manifestarse juntos jugará a su favor: "Aquí estamos, luchando y viendo si podemos hacer algo".