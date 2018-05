As autoridades asisten aos actos na cidade en conmemoración do Día da Subdelegación de Defensa

Marisol Díaz, delegada territorial da Xunta en Ourense, estivo presente este martes na celebración do Día Mundial de Defensa na sede deste organismo na cidade. Tamén acudiron Juan Carlos Sancha, delegado de Defensa en Galicia e o subdelegado en Ourense, Gustavo Doncel. Entre outras condecoracións, procedeuse a entrega do premio do concurso literario "Carta a un militar español" á Gema Da Rocha, alumna de 4º da ESO do colexio Padre Feijóo.