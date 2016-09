Sen avances na nova ordenanza de veladores

Jesús Vázquez analizou esta mañá a situación dunha nova ordenanza de veladores. Dixo que non se pudo avanzar no tema e que aínda que non esté aprobada si existen unhas normas que a Policía Local vixía que se cumplan.

Tamén advirte que en rúas coma a do Paseo moitas das terrazas teñen licenza concedida dende hai anos dacordo a anterior ordenanza e que esas licenzas non se poden retirar ou é moi complicado.

Engadiu que hai unha problemática, pero que se debe esquecer que son unha fonte de ingresos para a cidade polo que hai que ser cautos e chegar a puntos de encontro.