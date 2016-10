A última hora desta mañá celebrouse no Concello unha xunta de goberno cun único punto na orde do día: A legalización e proxecto de execución do edificio destinado a Residencia Universitaria.

Deste xeito, concedeuse á Siresa Campus Noroeste, S.L. licencia de legalización e execución do edificio destinado a residencia universitaria. Segundo o Concello, "trátase dun paso fundamental para a apertura deste inmoble, cuxa necesidade é urxente para poder prestar servizo ao estudantado do Campus".

Nun comunicado, o Concello puntualiza que a empresa xestora da residencia "estará en disposición de realizar as obras precisas para a legalización do edificio". Unha vez rematadas, Siresa terá que achegar o certificado final das mesmas no Concello e a licencia de apertura se concederá por actuación comunicada, "prácticamente de inmediato", segundo puntualizan nun comunicado.