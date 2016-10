‘El Avaro', de Pelmànec, levanta el telón del FITO

Ourense se convierte desde hoy, y hasta el próximo 19 de octubre, en la capital mundial de las artes escénicas. El Festival Internacional de Ourense (FITO) llenará la agenda teatral de la ciudad con 12 representaciones mientras que una docena de compañías gallegas, españolas y también de diferentes puntos del globo harán las delicias de los espectadores ourensanos y visitantes este otoño. Está previsto que, a partir de las siete de la tarde, los actores de Trécola Teatro estén animando al los viandantes de O Paseo y repartiendo información sobre el FITO.



El festival levanta hoy su primer telón en el Teatro Principal con la obra titulada "El Avaro", de la compañía catalana Pelmànec. A partir de las 20,30 horas, los amantes la comedia podrán ver como Harpagón, un viejo avaro, usurero, especulador y sin amigos, desea a una mujer, Marina, una encantadora muchacha con la que se quiere casar, a pesar de que es pobre. Este enamoramiento y estas ansias de matrimonio con Marina harán que Harpagón se convierta en un ser todavía más despreciable y patético a ojos de su familia. Este cambio se produce cuando Harpagón descubre que su hijo está comprometido con su amada Marina. Una comedia que no dejará indiferente a nadie y que hará esbozar más de una sonrisa al patio de butacas.



La Companya Pelmànec, una plataforma creativa del actor y dramaturgo Miguel Gallardo, creó esta hilarante versión de la obra de Molière en el año 2000. Una de las características de esta pieza, es que sus creadores decidieron sustituir el oro que codiciaba el protagonista por agua. Los personajes de esta obra no son de carne y hueso, si no que son grifos, cántaros, botellas o tubos. Manuel Gallardo ha aprovechado este 15 aniversario para modificarla, pero sin dejar atrás el espíritu crítico y alocado.



El programa de mañana abre en el parque del Barbaña con el espectáculo "Circo Mediterráneo", a partir de las 19,00 horas. Por otro lado, a las 20,30 horas en el Teatro Principal, los daneses Granhoj Dans saltan al escenario con su espectáculo de baile Petrushka-Extended. Una fusión entre la música de piano en directo y la danza.