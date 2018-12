El AVE situará a Ourense como eje del transporte ferroviario gallego

Los tiempos de viaje y el número de frecuencias constituyen la clave del crecimiento tan significativo que han registrado las relaciones ferroviarias entre Galicia y Madrid. De los 499.000 viajeros en 2012 al millón que Renfe Operadora espera superar al término de 2018. Ese es el contexto en el que se están diseñando las frecuencias y servicios que conformarán las líneas de alta velocidad en Galicia. Unas líneas en las que Ourense se convertirá en la estación central de Galicia, no solo a la hora de desdoblar ramas para que sigan hacia otras ciudades, como A Coruña y Vigo, o Lugo, sino también para establecer conexiones lanzadera de media distancia, de manera que cada tren que llegue o salga de la estación de Ourense pueda resultar accesible mediante un sencillo transbordo en la estación de A Ponte, al resto de las ciudades.

Del mismo modo, el acortamiento de los tiempos de viaje a Madrid, de las cuatro horas y media actuales a dos horas y cuarto, brindará la oportunidad de que algunos de los trenes que salgan de la estación de Ourense, tengan continuidad más allá de la estación de Chamartín, a través de la nueva conexión subterránea de alta velocidad hasta Atocha y de allí a Sevilla, Valencia o Alicante, con tiempos muy similares a los que actualmente se necesitan para llegar a Madrid, estas nuevas relaciones cumplirán al mismo tiempo la función de incrementar las frecuencias con la capital de España.

Las previsiones anunciadas por el director general de operaciones, José Luis Cachafeiro, contemplan que los trenes con continuidad más allá de Madrid tengan su estación término en Galicia en Ourense. No es casualidad, pues tal como está diseñado el trazado de la red ferroviaria en Galicia, la línea de ancho estándar para trenes de alta velocidad acabará delante de las toperas de las vías 1 y 2 de la estación de Ourense Empalme, una vez remodelada su playa de vías y adaptada a las nuevas circulaciones.

Nuevos destinos

En los planes de Renfe Operadora, la ampliación del radio de acción de los trenes AVE desde Galicia más allá de Madrid, se contempla, precisamente, con la implantación de nuevos destinos directos. Sevilla y Valencia fueron las primeras ciudades manejadas por el director general de operaciones, con las que actualmente es posible viajar en tren pero realizando transbordo en Madrid y cambio de estación, con tiempos de viaje que están en torno a las ocho horas en el caso de Sevilla y 7 horas y media en el de Valencia. Estas nuevas circulaciones pondrán Sevilla a 4 horas 50 minutos de Ourense y Valencia a 4 . Pero también aproximará ciudades intermedias en esos mismos itinerarios, de manera que Córdoba se acerque a Ourense en tiempo a menos de cuatro horas y media y Cuenca, a 3 horas y cuarto. Otras ciudades de la franja sur y mediterránea también resultarán más próximas: Málaga, Castellón, Alicante... Todas ellas estarán más cerca a partir de 2020.

Precios

Los precios es una de las incógnitas que está todavía pendiente de despejar. La ventaja de los trenes Talgo Avril de la futura serie 122, es que disponen de una configuración de asientos con 5 filas en turista y 4 en preferente y una capacidad para más de 520 pasajeros, lo que abarata el coste por asiento/kilómetro. Pero aún así, los viajeros actuales de los servicios Alvia tendrán que empezar a mentalizarse de que conseguir reducir a la mitad el tiempo de viaje va a suponer un coste adicional, con tarifas que podrían rondar un 50 por ciento más que las actuales, de 60 euros el billete normal en preferente y 40 en turista. Pero al igual que en la actualidad, la política de precios de Renfe permite conseguir descuentos de hasta el 70 por ciento.

Las conexiones con el norte quedan para el 2023

La razón por la cual Renfe comenzará a brindar servicios de alta velocidad con ciudades de sus corredores al sur de Madrid y no con destinos con los que Galicia mantiene una relación histórica, como el País Vasco y Barcelona estriba fundamentalmente en que parte de la infraestructura ferroviaria necesaria para ello está todavía en obras. En el caso de la "Y" vasca, no se prevé su terminación hasta 2023. En ambos casos, Barcelona, y Bilbao-Hendaya, serán las primeras líneas transversales desde Galicia que no pasen por laradial de Madrid, aunque para conseguir los tiempos de viaje del mapa tendrían que cambiar el corredor del Sil, por Monforte y León, por el de Zamora-Valladolid y ahí enlazar con Burgos desde Venta de Baños.