Avelino Jácome: "A Galicia interior e os nenos de aldea merecen unha homenaxe"

"As andrómenas e outros contos" (editorial A Formiga Rabicha) é unha homenaxe á Galicia do interior que esmorece. Un libro de relatos feito a dúo, elaborado dende a amizade. Avelino Jácome e Manuel Blanco presentaron onte á tarde no Liceo este libro autobiográfico que os leva ata os seus recordos de infancia. Fillos de emigrantes, reivindican o papel dos galegos loitadores. Tanto dos que partiron na busca dunha mellor vida como dos que quedaron aquí. As dúas miradas ao longo de 32 textos compleméntanse con cadansúas láminas pictóricas do ourensán Marcos Pardo.

Son historias moi íntimas. Como chegaron a unir forzas para publicar no mesmo libro?

É o relato da infancia que pasamos Manuel Blanco e eu. A emigración. É unha historia contada por homes pero protagonizadas por mulleres, as verdadeiras heroínas que marcharon á emigración sen nunca saír da aldea. Manuel era un admirador das miñas andrómenas e comendo un cocido saíu a idea.

Por que en castelán e en galego?

O libro tamén está pensado para a Galicia emigrante que perdeu o contacto co idioma.

Abordan a emigración de maneira melancólica?

Sempre hai morriña do tempo que se nos foi, pero hai relatos moi alegres. A malla, por exemplo, está vista desde os que mallan porque é o que lles da de comer para todo o ano e dos rapaces, para os que eran días de festa. Xogabamos a indios e vaqueiros.

Con que relato de Manuel Blanco queda?

Un que me conmove é o que fala da súa nai, cunha carta de despedida que lle adica e outro sobre como perseguiron ao seu avó na guerra civil.

É unha homenaxe aos nenos de aldea?

Si. É unha homenaxe merecida a toda a Galicia de interior e a todos os nenos de aldea, todos os galegos se van ver reflexados nestas historias. Sobre todo é unha homenaxe que se debía facer. Na historia sempre se fala dos grandes homes, pero a historia das pequenas cousas moitas veces non se conta. E todas esas pequenas cousas crearon o espírito rexio dos galegos e galegas, dos que foron polo mundo e dos que quedaron aquí.