Una avería de Fenosa paró durante tres horas el Polígono de San Cibrao

Una avería en la subestación eléctrica del Polígono de San Cibrao das Viñas en torno a las 11,00 horas dejó sin suministro a las áreas industriales de Pereiro, Barreiros y David Ferrer, así como las casas consistoriales de San Cibrao y Barbadás, municipio este último donde también afectó la caída de la luz a los pueblos de Loiro, Bentraces, Sobrado y algunos otros núcleos. Igualmente se vieron afectados puntos de los concellos de Taboadela y Allariz, así como Piñor y Seixalbo. En conjunto fueron más de 9.000 trabajadores parados entre las dos áreas industriales y los distintos consistorios.

Dos trabajadores que se encontraban en la instalación en ese momento "con sus equipos de seguridad reglamentarios", según subrayan desde Fenosa, resultaron heridos por quemaduras al producirse la avería. Ambos recibían el alta en la tarde de ayer.

Críticas

"Nos afectó muchísimo porque estamos 200 obreros y todos parados; la maquinaria, que es de control numérico, se frenó toda de golpe y no sabemos hasta que venga la luz cuánta se pudo estropear; estamos hablando de una maquinaria cara y para la que los repuestos tardan mucho en llegar", señalaba minutos después de producirse el suceso Miguel Villamarín Coello, responsable de mantenimiento del sistema informático de la empresa Unvi. "Esperemos que no se estropeara mucho, pero el impacto para la empresa es enorme, toda una mañana parados", añadió.

"Hemos estado sin actividad prácticamente cerca de cinco horas y se han complicado bastante los pedidos y repartos porque está todo informatizado", señalaban este jueves desde Coren, que tiene su fábrica de piensos en el Polígono de San Cibrao.

"Mañana -por este viernes- valoraremos lo que pudo afectar este parón, porque en nuestro caso trabajamos con un producto muy sensible, destinado a la alimentación", apuntaba Odilo Rodríguez, gerente de la empresa Congelados Alaska, ubicada igualmente en el área industrial de San Cibrao. "Hasta mañana -por hoy- no sabremos el alcance de las pérdidas, si se reducen a horas de trabajo o hay algo más", añadía.

Importante fue también la afección en fábricas como Faurecia, que produce componentes para Citroën y trabaja con máquinas "de alta precisión que precisan calentar de nuevo, como las cabinas de pintura", señala el alcalde de San Cibrao, Pedro Fernández. Se trata de una empresa de 350 trabajadores, 80 en oficinas.

"Llamamos a Fenosa a las 11,00 horas y nos dijeron que la cosa se resolvería en breve; a las 12,00, que a lo largo de la mañana, y a las 13,00 horas que se complicaba un poco más, así que decidimos mandar a los empleados a casa", explicaba Miguel Villamarín, de Unvi.

"Nadie sabía decirnos nada, ni siquiera la propia asociación de empresarios, es una de las críticas que tengo que hacer", remarcaba Pedro García, gerente de la empresa Adventus Plus, fabricante de plásticos y matricería. "Nunca he visto una situación como esta", añadía. "Lo que tenemos claro es que esto nos va a causar muchísimas pérdidas, porque hablamos de 200 obreros, máquinas de control numérico, muebles que no se pueden hacer para las ambulancias, servidores parados, no podíamos comunicarnos ni hacer presupuestos ni nada", explicaban en Unvi. Amando Iglesias, gerente de Cibrauto, avanza que "podremos hacer una estimación de pérdidas en horas de taller, pero no en ventas".

Desde la Asociación de Empresarios del Polígono de San Cibrao aseguran que "estudiaremos con las empresas asociadas -que incluyen las 88 de la Tecnópole- la gravedad de la situación y las pérdidas ocasionadas".

Desde Fenosa, por su parte, señalan que la incidencia "afectó a 7.587 suministros, fundamentalmente en San Cibrao y en menor medida a los concellos de Barbadás y Taboadela, así como la zona del polígono Barreiros, Seixalbo, Piñor y algunos puntos de Allariz". El suministro se repuso en 35 minutos a 3.135 clientes; en hora y media a 1.296 y al resto en el entorno de tres horas.