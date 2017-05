Aviso amarillo en Ourense por las altas temperaturas

El termómetro continuará subiendo hasta superar los 36 grados en toda la cuenca del río Miño. De hecho, MeteoGalicia decretó el aviso amarillo en toda esta zona, aunque la meteoróloga María Souto declinaba hablar de ola de calor. "Non se están dando as condicións para falar de vaga de calor. As temperaturas suben moito nas horas centrais do día pero pola noite baixan. Para falar de vaga de calor tiñanse que manter pola noite por riba dos 20 grados", aseguró la experta.

La temperatura mínima del martes fue de 15 grados en la ciudad, bajando hasta los 10 e incluso ocho en Baltar, Manzaneda y Viana.

El ambiente diurno comenzará a cambiar a partir del viernes con la llegada de nubes que podrían ocasionar tormentas.

Pero mientras, el calor obligó ayer de nuevo a numerosos ourensanos y visitantes a refrescarse en las márgenes del río Miño. Los alrededores de las piscinas municipales de Oira, playa fluvial de Antena, Puente Romano, A Chavasqueira, Muíño das Veigas y Outariz se llenaron de tallas con bañistas tomando el sol.

Terrazas y bancos

Mientras, las terrazas y heladerías eran las protagonistas en el centro de la ciudad. En el parque de San Lázaro, todos los bancos instalados a la sombra de los árboles estaban a las 12,00 horas ocupados por viandantes.

En los negocios de electrodomésticos ya se notó movimiento de venta de aparatos de aire acondicionado y ventiladores, aunque de momento han sido mínimas.