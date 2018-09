El Concello aprueba, con el voto en contra del PP, que el parque acuático se construya en la ciudad

El Concello de Ourense ha aprobado en el pleno ordinario de este viernes una moción presentada por Democracia Ourensana (DO) para la "construcción, implantación y puesta en funcionamiento" de un parque acuático en la ciudad gallega.



La propuesta, que ha salido adelante con el apoyo del grupo socialista, Ourense en Común y Democracia Ourensana, que han reunido 17 votos, -el grupo popular ha decidido votar en contra, 10 votos -, insta a la Xunta de Galicia a que realice, "sin dilación", un estudio "integral" para su creación "asumiendo" el organismo autonómico "su completa financiación".





El líder de Democracia Ourensana, Gonzalo Pérez Jácome, ha propuesto como enclaves las zonas de Oira o Untes y ha rechazado la opción de Monterrei -ofrecida por la Xunta-. Y es que, en su opinión, es un "error tremendo" construir el parque acuático en ese emplazamiento porque contemplaría "cargarse el complejo deportivo, no hay espacio y hace más frío y más viento"



Asimismo, el portavoz de DO ha destacado que, de levantarse la instalación en Monterrei, Ourense "no aprovecharía ser el punto más caliente de la mitad norte de España" y los visitantes sufrirían "malas vistas" y "mala comunicación con la ciudad". Además, ha apuntado que este enclave "no tiene un sistema para desaguar todos los días si se hace un parque acuático" y no permite "hacer captaciones de agua en caso de sequía".

Opción termal

En este sentido, Pérez Jácome ha defendido que las zonas de Oira o Untes disponen cerca de "carretera nacional y autovía" y, en este último lugar, "la temperatura es cuatro grados más alta", por lo que sería un "sitio idílico" para construir un parque de "al menos de 10 hectáreas" y "no uno de bajo coste" como, a su juicio, quiere hacer el PP".



A su vez, ha señalado que la instalación acuática incluiría una opción termal que posibilitaría que el espacio estuviera abierto el resto del año y no solo durante los meses de verano, una propuesta "sin competencia en ningún sitio de España".



"Cuando introdujimos la idea de construir un parque acuático en Ourense en el programa electoral del 2015, mucha gente se reía, sobre todo, los partidos de la oposición. Tres años y medio después de aquella propuesta brillante, solo se discute dónde ubicarlo, ya nadie duda que el parque acuático es bueno para Ourense", ha subrayado Pérez Jácome.

Apoyo a realizar un estudio

Por su parte, el portavoz de Ourense en Común, Martiño Xosé Vázquez Mato, ha subrayado que "es una vergüenza" que el debate político se centre en el parque acuático "cuando la prioridad es otra y las demandas son otras", como "la demografía y el desempleo".



Con todo, su formación ha decidido apoyar la moción de Democracia Ourensana al considerar que el partido liderado por Pérez Jácome "pide un estudio". "Queremos que haya datos serios para poder debatir de forma seria", ha añadido el concejal.





Mientras, el portavoz del PSdeG, José Ángel Vázquez Barquero, ha advertido de la "imposibilidad" de llevar a cabo el proyecto en cuestión "por la inviabilidad económica" y "la ubicación contemplada en ámbitos regulados y controlados por la Confederación Hidrográfica Miño-Sil"

"Si la cuestión es que se realice un estudio, que se haga; si la Xunta lo pretende construir en Pereiro para atender las necesidades de la ciudad, ¿por qué no lo construye en la ciudad? Instamos a la Xunta a que haga ese estudio y busque la posibilidad de hacerlo en Ourense ciudad", ha apuntado Vázquez Barquero.



Asimismo, ha valorado que la propuesta de Pérez Jácome contemple "complementariedades con el desarrollo termal de la ciudad" y no sea una "alternativa excluyente" y ha propuesto la inclusión del centro de interpretación de Eirasvedras en el proyecto con el objetivo de "poner en valor" este edificio.

Crítica del grupo de gobierno

El portavoz del grupo popular, José Araújo, ha acusado a Pérez Jácome de apropiarse de la idea de la asociación de vecinos de Oira para erigir en este lugar el parque acuático y ha asegurado que es inviable llevar a cabo el proyecto en dicho emplazamiento porque "la clasificación urbanística no lo permite" y "está el río Miño".



En esta misma línea, ha destacado que el líder de Democracia Ourensana, "cuando supo que no se podía construir en Oira, compró la idea de otro vecino para hacerlo en Untes", una zona influenciada por el río Miño, ha apuntado, que afectaría a su creación.



De todos modos, ha defendido que la puesta en marcha de la instalación acuática "sí generaría riqueza y empleo" y ha puesto en valor la "seriedad" de la propuesta de la Xunta para erigir el parque en Monterrei, ya que cuenta con unas "magníficas instalaciones de 100.000 metros cuadrados que hay que poner en valor".