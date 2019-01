Baltar: “La crisis demográfica ha de ser un objetivo de país"

Harta de diagnósticos, la sociedad civil quiere soluciones contra el drama de la despoblación. Para ello nació la Cátedra sobre el Reto Demográfico a finales de 2018, en la que ayer fue protagonista Ourense, con el presidente de la Diputación, Manuel Baltar, como altavoz, exponiendo proyectos llevados a cabo en la provincia y lanzando mensajes de optimismo.

"Hay que hacer pedagogía del rural en los partidos, no somos solo circunscripciones electorales", reivindicó el presidente, que cree que las formaciones "han de interiorizar" la importancia del "equilibrio territorial al margen de planteamientos ideológicos", para convertirlo en "objetivo de país".

Baltar ve la despoblación desde un foco positivo. "El derrotismo solo puede llevarnos a una nueva derrota, hay que verlo desde un punto de vista ambicioso. Siempre trato de ver el lado positivo, la dirección hacia la que todos juntos debemos remar", expuso el presidente de la Diputación, que reconoció la importante labor de la Cátedra que dirige el periodista Manuel Campo Vidal, "una apuesta e implicación en favor del reto demográfico".

"La España Vacía" de la que hablaba Sergio del Molino sirvió a Baltar para darle la vuelta: "Hay que hablar de la España vacía del estrés, la España vacía de la competitividad, la España vacía de la calidad de vida". No rehuyó la cuestión de las fusiones municipales: "No soy un fervoroso defensor, tendría que hacerse a nivel central, no que cada comunidad opte por un camino".

Considera "dramático" el panorama demográfico, que hay soluciones y que, hasta el momento, se hicieron cosas mal, reclamando más protagonismo para las diputaciones. "Hubo ayudas de la Unión Europea que venían a Galicia e iban soloa las provincias atlánticas", explicó en el Foro Next de la International Business School. Por ello, reivindicó la necesidad de que los fondos sean "finalistas" y manejados por los gobiernos provinciales, para implementar "ventajas fiscales o ayudas al emprendimiento, el empleo y la conectividad".

Más recursos

Baltar defendió que la UE dedique "más recursos a desarrollar proyectos demográficamente efectivos", con beneficios fiscales para empresas que se asienten en el rural, plan específico de empleo y nuevos servicios "acordes con las necesidades de la población".