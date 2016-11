Baltar: "Lo que decida un ourensano, está bien decidido"

Los presidentes del PPdeG en las cuatro provincias --Alfonso Rueda (Pontevedra), Diego Calvo (A Coruña), José Manuel Baltar (Ourense) y Elena Candia (Lugo)-- han vuelto a depositar su "confianza" en el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a la hora de designar el Gobierno con el que arrancará este nuevo mandato tras tomar posesión de su cargo. Lo hacen sin pedir `cuotas` territoriales en el Ejecutivo autonómico, convencidos, además, de que acertará en el diseño del Consello autonómico.



"Vamos a salir de dudas dentro de poco tiempo", ha emplazado, en declaraciones a Europa Press, el también vicepresidente de la Xunta --en funciones--, quien ha subrayado que, "hasta ahora, en todos los gobiernos que hizo, Feijóo demostró que tiene una línea de actuación". "Y estoy seguro de que no va a cambiar ahora", ha sentenciado al ser preguntado sobre un eventual reparto territorial de cargos.



"Creo que ese tema (las cuotas por provincias) está desfasado desde hace tiempo, afortunadamente; y confío plenamente en la capacidad del presidente, como ha demostrado durante estos últimos ocho años: saber hacer buenos equipos en cada momento, contar con las mejores personas en cada momento", ha remarcado a Europa Press, por parte de A Coruña, Diego Calvo, quien se ha mostrado "seguro" de que "lo va a seguir haciendo".



El también vicepresidente de la Cámara autonómica ha destacado que "no es una cuestión de cuotas ni de provincias, sino de tener a las personas más capacitadas en cada momento". "Y confío en que, seguro, habrá representación de todos los territorios, pero no es un tema que me preocupe", ha apostillado Calvo.



"LO QUE DECIDA UN OURENSANO, ESTÁ BIEN DECIDIDO"



En representación de la provincia donde se ubica la aldea de Os Peares, lugar de origen y este sábado de nuevo reivindicado por Feijóo, el presidente del PP de Ourense, José Manuel Baltar, ha reivindicado la procedencia del mandatario autonómico para asegurar que "todo lo que decida un ourensano, está bien decidido".



"La persona más importante, el primus inter pares de este gobierno, es ourensano y, entonces, todo lo que decida un ourensano está bien decidido", ha destacado Baltar Blanco, en declaraciones a Europa Press, tras la toma de posesión de Feijóo como presidente del Gobierno gallego.



De este modo, ha incidido en que "no tiene nada que ver las políticas que se desarrollan con la procedencia territorial". "Estamos hablando de una labor conjunta, de un partido que se presentó con un programa electoral con menciones específicas a los territorios y, como se hizo en el año 9 y 12, ahora se ejecutará", ha sentenciado el político ourensano.