Baltar defende que o apoio á folga feminista do 8M tomouse "por consenso"

O presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, defendeu que o apoio do ente provincial á convocatoria de folga feminista do próximo 8 de marzo foi froito do "consenso" entre todos os grupos políticos e que se tomou "sen ningún tipo de liñas vermellas".

Así o sinalou este xoves en Ourense, despois de anunciar que a exposición `In tempore sueborum` sobre o reino dos Suevos en Galicia (411-585), que recibiu máis de 18.000 visitantes desde a súa apertura, ampliarase 71 días máis até o próximo 6 de maio.

Baltar explicou que a declaración institucional a favor da mobilización, que se lerá este venres no Pleno da Deputación, foi un texto "acordado unanimemente" entre o catro partidos con presenza no ente provincial (PP, PSOE, BNG e Democracia Ourensá).

O documento recoñece un apoio explícito á convocatoria de paros laborais e mobilizacións durante a xornada de folga. Pero ademais de comprométese a "trasladar á Xunta, grupos parlamentarios e interlocutores sociais", a "necesidade" de tomar medidas "a través do diálogo social" para evitar situacións de discriminación e levar a cabo o pacto contra a violencia de xénero.

"Este é unha formulación que non só o fai un grupo político, senón que parte do conxunto de organizacións sindicais que mandaron a proposta e que se

tratou sen ningún tipo de liñas vermellas na xunta de portavoces", explicou.

Con todo, lembrou que para chegar a este acordo o BNG "renunciou a presentar unha moción cun contido semellante". "En aras do consenso, a institución provincial vai aprobar un documento acordado con renuncias e a xenerosidade de todos os grupos. É un texto lóxico e concordante cos principios inspiradores que comparte toda a sociedade", abundou.

Baltar rexeitou valorar que con esta decisión o PP de Ourense desmárquese da liña oficial de Xénova, contraria á convocatoria por considerala unha "aposta polo enfrontamento entre mulleres e homes" e "unha folga de elites feministas, non de mulleres reais con problemas cotiáns".



"Autonomía"

O presidente da Deputación insistiu en que "a súa competencia" é "presidir unha cámara de representación política que ten unha autonomía recoñecida para a xestión dos intereses provinciais" e na que "sempre é benvido o consenso e a unanimidade" de todos os grupos políticos que a conforman.

Tampouco quixo entrar a valorar as críticas dos colectivos feministas á postura do PP. Neste sentido, defendeu o seu labor á fronte da Deputación, con medidas como "un plan de igualdade para o persoal". "Iso é o que me preocupa, e non perdo nin unha milésima de segundo noutras cuestións", resolveu.