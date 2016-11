Baltar, al margen de la polémica: ‘Adico o tempo a mellorar a situación de Ourense'

El presidente de la Diputación, Manuel Baltar, fue cuestionado durante la presentación del congreso sobre San Martiño sobre la crisis socialista, eludiendo hacer cualquier valoración, pese a que su nombre ha sido citado por Ignacio Gómez en varias ocasiones, acusándole de haber influido en su destitución.

"Non teño nada que decir, todo o meu tempo o adico a estudar como mellorar a situación de Ourense ", se limitó a decir el presidente del gobierno provincial, que mantuvo ayer una reunión con el nuevo portavoz del PSOE, según confirmó el propio Fraga. "Tivemos un encontro de cortesía, nada máis", señaló, antes de destacar que harán una oposición firme al PP.

"Queremos ser unha alternativa, para iso fai falta unha labor interna e externa. Atacaremos os pilares do PP, un clientelismo na adxudicación de obras, concesión partidista de axudas e subvencións e a falta de transparencia na contratación de persoal", afirmó.

Por su parte, Ignacio Gómez considera que Baltar "xa conseguiu cesarme, debe estar encantado ó ver o tono e a contundencia de ambos -en referencia a él y a Fraga-. Eu viviría máis tranquilo sendo só deputado ou pasteleando, pero non son así, puxéronme para facer oposición", indicó.