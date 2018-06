Baltar, partidario de que haya varios candidatos a la presidencia de PP para poder "comparar"

El presidente de la Diputación de Ourense y del PP provincial, Manuel Baltar, se ha mostrado "partidario" de que haya varios candidatos en el próximo congreso del partido para poder "comparar", por lo que ha animado a que "todos aquellos que tengan aspiración" de presidir el Partido Popular presenten su candidatura, ya que de ese modo el partido "saldrá reforzado".



Baltar ha explicado que hablará del "reparto de compromisarios por concellos", de tal forma que se convierte en la primera formación popular en avanzar en reunir al comité tras asegurar que no hay "tiempo que perder y no lo perdemos porque en las 24 horas siguientes ya van a tener en Madrid la distribución de compromisarios que le corresponden a Ourense".



En el caso de Ourense, ha avanzado que "estamos hablando de 72 compromisarios" para el Congreso Extraordinario y, entre las novedades, ha apuntado que el principal cambio será la "doble vuelta" para elegir "quien va a llevar las riendas del partido?, en caso de que haya más de un candidato.



Respecto a los nombres que suenan a suceder a Rajoy ha invitado a que "todos aquellos que tengan esa aspiración que se presenten. Es el momento de hacerlo".



"Cuantos más se presenten con un proyecto de partido en la cabeza; mejor, para que los militantes tengamos oportunidad de comparar y escuchar a los candidato", ha concluido Baltar, quien ha calificado de "ilusionante" la nueva etapa que se abre dentro del partido.



En esta línea, ha confiado en que el PP salga "reforzado" del Congreso Extraordinario para afrontar su futuro "en las mejores condiciones", después de una moción de censura, contra la que se ha mostrado especialmente crítico, ya que en su opinión para lo único que ha servido por ahora es para que "el partido que no es mayoritario gobierne".