Baltar: "El PP hace un pacto con los vecinos durante todo el año, no solo en campaña"

El presidente del PP en la provincia de Ourense, José Manuel Baltar, ha asegurado este miércoles que la situación de su partido a nivel nacional es "magnífíca" y, preguntado sobre si hay una depuración de afines a Mariano Rajoy en las listas para las elecciones generales confeccionadas por la dirección de Pablo Casado, atribuye esta cuestión a "un tema de política de ficción".



A ojos del también presidente de la Diputación de Ourense, la elaboración de las candidaturas no parece conducir a ningún cisma, "sino que son idóneas para una vuelta a la normalidad".



Satisfecho con el resultado final, Baltar ha expresado que ve las listas "perfectamente preparadas y cohesionadas para una España que necesita un retorno a una política estable". No le cabe duda de que las elecciones generales "alumbrarán un Gobierno presidido por Pablo Casado que contribuirá al crecimiento, dinamismo y empleo", cuestiones que dice haberse visto "resentidas, sin duda, por este caótico Gobierno de Pedro Sánchez".



Asimismo, preguntado sobre si se ha hecho una purga con los "marianistas", ha dicho que "no interpreta para nada eso" y lo atribuye a "un tema de política de ficción". También ha recalcado que "se trata de un procedimiento en el que las provincias hacen sus propuestas, tal y como está recogido en los Estatutos. Se aprueban las listas y vamos todos a una para obtener el mejor resultado posible".



Volviendo a Mariano Rajoy, ha insistido en que no encuentra en las listas una lectura en su contra, sino que todos en el partido deben sentirse "orgullosos" de su etapa de Gobierno, "a años luz" de la gestión de Pedro Sánchez.



De cara a las generales del 28 de abril, Baltar espera mantener "el récord histórico de participación en la provincia, de votos al Partido Popular y de escaños". En estos momento cuentan con un resultado de 3-1 en el Congreso y en el Senado y ha dicho que van "a luchar y trabajar por mantener esos mismos resultados".

Baltar ha puesto en valor el papel de su partido de cara a las municipales al ser "el único que cuenta con una propuesta sólida y diferenciada de otras formaciones", fruto de que, según sus palabras, los populares son "especialistas a la hora de hacer un pacto previo con las vecinas y vecinos a la largo de todo el año, no sólo en los días de campaña electoral".