Baltar prevé que el PP batirá "récord" de alcaldías en Ourense

El presidente de la Diputación de Ourense, José Manuel Baltar, prevé un "excelente" resultado del PP en la provincia, al asegurar que en las próximas elecciones municipales de mayo superarán "el récord de alcaldías y el porcentaje de apoyos", pues aspiran a gobernar en "máis de 70 concellos", una "cifra récord".



Así lo ha manifestado este domingo en una entrevista concedida a la Radio Galega y recogida por Europa Press, en la que ha valorado que Ourense es la provincia española "con maior estabilidade política", recordando así que en los anteriores comicios autonómicos el PP "superou o 56 por cento" de apoyos en esta provincia.



Así, Baltar ha reiterado su intención de repetir como presidente de la Diputación si se diesen las circunstancias, pues hace un "balance satisfactorio" de su mandato.



Además, el dirigente ourensano ha hecho una defensa férrea del papel de los gobiernos provinciales, al tiempo que ha insistido en la necesidad de la "elección directa" de los presidentes de las diputaciones, algo que -augura- "acabará sendo unha realidade".



Preguntado sobre el "baltarismo", concepto utilizado entre los grupos de la oposición en el pleno provincial para criticar su gestión, el presidente ha asegurado que "non existe", sino que lo que sí "existe é unha forza política dirixida por Manuel Baltar" que consigue los ya referidos resultados electorales.

Alianzas electorais

Asimismo, con la vista puesta en los comicios locales de mayo, no ha concretado si unirá fuerzas con otras formaciones como ocurrió en 2015. En este sentido, ha admitido que "no mundo da política non se descarta ningunha cuestión".



En este ámbito, ha limitado la incidencia de Ciudadanos en la Comunidad porque "Galicia nunca pode ser unha sucursal dun partido político". En contraposición ha puesto al PPdeG como un partido que "gaña elección tras elección, porque é capaz de poñer a 'G' de Galicia con maiúsculas e non limitarse a poñela como adorno".



Cuestionado acerca de los resultados del PP en el conjunto de la Comunidad para las próximas municipales, Baltar ha eludido responder asegurando que su "responsabilidade é provincial" y que responde por un proyecto "netamente galeguista, centrista e moderado".



Así, sobre la situación de su partido a nivel nacional, el dirigente provincial ha dicho "que non hai ningunha dúbida" sobre el liderazgo de Pablo Casado, a pesar de su apoyo expreso a la que fuera la candidata alternativa a liderar la formación, Soraya Sáenz de Santamaría.

Campus FP en Ourense

De cara al futuro, Baltar ha destacado la "predisposición da Deputación de Ourense tanto económica como loxística" para que el Campus FP que el Consorcio Zona Franca de Vigo rechazó para la ciudad olívica "sexa unha realidade" en la provincia que él gobierna.



En este sentido, ha reivindicado la "solvencia económica" de Ourense para situarla "como capital da Formación Profesional".