Baltar destacou as "políticas económicas e sociais nas provincias e municipios"

A segunda xornada da Conferencia de Presidentes Provinciais en Badajoz tratou o papel dos gobernos intermedios no Estado das Autonomías. O presidente da Deputación, Manuel Baltar, expresou que hai que "singularizar e poñer en marcha iniciativas que potencien os valores económicos e sociais dos nosos municipios e provincias".

Baltar, que participou co seu relatorio xunto aos seus homólogos de Barcelona, Valencia e Cáceres, definiu aos sectores do emprego, os servizos sociais e os maiores, como "os prioritarios sobre os que debe pivotar a xestión dos gobernos locais, que practican a “política directa” cos cidadáns"

Tamén propuxo desenvolver “plans de emprego á medida dos recursos de comarcas e municipios; iniciativas para emprender con competitividade no rural, e mellorar a “vida activa” dos maiores e o labor de coidadores e servizos sociais.

Asemade, Baltar convidou aos gobernos provinciais de España a participar no proxecto europeísta do Consello Europeo da Economía Sostible, iniciativa que lidera Ourense, “porque gobernos verdes, competitividade e melloras sociais eeconómicas deben ir da man”, remarcou Baltar.

En relación ao importante papel que desempeñan os territorios provinciais Baltar afirmou que as provincias “creamos o estado autonómico”, e “desde fai tres anos estamos en pleno proceso de modernización para, sen complexos, ser os gobernos do século XXI, unha realidade non só de España senón tamén de Europa”, subliñou.

Reivindicación de elección directa

Os presidentes provinciais reivindicaron a proposta de Manuel Baltar da elección directa, como forma de plena lexitimación dos gobernos provinciais, coincidindo en poñer de manifesto a necesidade de que os cidadáns se sintan máis próximos a estas institucións por medio da elección directa dos seus representantes.