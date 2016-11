Baltar: ‘Sousa é un ourensán exemplar, feito a si mesmo'

El presidente de la Diputación, Manuel Baltar, que encabeza también el jurado del Premio Ourensanía, destacó que la figura de José Sousa encarna perfectamente los valores con los que nació el galardón en el año 2011.



"Recolle as esencias de San Martiño, que abranguen unha valentía e xenerosidade que perdurou durante 1.700 anos, e tamén do Magosto, unha tradición moi nosa, un rito ancestral que recolle a forza nutricia da terra propia, a castaña asociada ó lume vivificador e a ó outono como garante do calor do lar fronte ó rigor da invernía", indicó el presidente del gobierno provincial.



El mandatario hizo un breve relato de los galardonados en anteriores ediciones, como José Antoni Vázquez Taín, Xosé Rodríguez Carballo, Victoria Prego y Mariluz Barreiros, a los que se une el productor cinematográfico nacido en Ramirás.



"Únese agora o nome de José Sousa, un ourensán que de moi novo emigrou a Venezuela e traballou moi duro ata chegar a ser un referente neste campo naquel país, tendo ata o de agora 37 películas no seu haber, sen dúbida unha das figuras máis importantes da industria audiovisual de América Latina e un ourensán exemplar, feito a si mesmo", destacó Baltar, con palabras de cariño hacia Sousa por la reciente pérdida de su esposa: "A pesares da traxedia familiar que tivo que afrontar, mantense firme no seu rumbo vital, traballando, creando e sentíndose ourensán, galego, español e venezolano".



El presidente de la Diputación aprovechó también para recordar el significado del término ourensanía. "Trátase de ver medrar a herba. un concepto integrador que nada ten que ver con rivalidades territoriais e con reducionismos cantonais, actitudes trasnoitadas e caducas no mundo actual. É liderar, ter discurso, estar preparados, non dubidar, facer e crear", explicó.



Baltar recordó que la ourensanía permite que este territorio se haya convertido en capital internacional del deporte, con la Vuelta a España; de la literatura, con el congreso del PEN Internacional; o en el arte, con la cumbre sobre San Martiño que empezará el próximo lunes.



"A relevancia que ten a ourensanía déixase ver en todo eso, pero tamén na primeira misión comercial con Estados Unidos, avalada polo seu goberno, nas augas dos nosos ríos, onde naceron dez medallas nos últimos Xogos Olímpicos, na música de Nico Casal, que gañou este ano un Oscar de Hollywood e, como non, a ourensanía de Carlos Casares".

Cultura

El máximo responsable del gobierno provincial aprovechó también para recordar la figura de Leonard Cohen, fallecido el jueves a los 82 años. "A ourensanía viu, sentiu e emocionouse con el no Pazo dos Deportes no 2010", destacó Baltar, que en el apartado musical recordó también a la banda Los Suaves, con su cantante Yosi presente en el Teatro Principal. "É a mellor banda de rock de España, Medalla de Ouro da provincia", destacó.



En su recuerdo a Rodolfo Prada, "que deu todo por Galicia", aprovechó para solicitar al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el apoyo para "facer no 2017 actos relevantes na súa lembranza polo 125 aniversario". Felicitó, además, a Feijóo por su nombramiento y también a Miguel Santalices, concluyendo su intervención con un "Viva Ourense".