Baltar ve el Centro Gallegode Buenos Aires, al "límite"

El presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, mostró ayer una "profunda preocupación" ante la situación que vive el Centro Gallego de Buenos Aires, sobre todo por el resultado que puede surgir de la asamblea extraordinaria que se celebrará el 29 de diciembre, en la que se debatirá la venta del inmueble.

El punto 11 del orden del día de esa asamblea versa sobre " autorizar la venta del inmueble sito en la avenida Belgrano 2.199 y sus anexos y todo acto jurídico necesario para el perfeccionamiento de la misma", tal y como se recoge en el Boletín Oficial de la República Argentina del pasado 29 de noviembre.

Baltar aprovechó la publicación de los planes a aprobar en la próxima asamblea para hacer un llamamiento a los gobierno español y argentino "para que salven o Centro Gallego de Bos Aires". Así, Baltar alertó de la deriva que atraviesa dicho centro de referencia de la emigración gallega y, sobre todo ourensana, en Argentina.

El presidente provincial habla de un "proceso de baleirado, intimidación e desatención dos socios", además de un "grave endebedamento de salarios aos desempregados", que deja a esta institución en una "situación límite", subrayando que ante esto "a corporación provincial xa reaccionou no seu día".

MENCIÓN A PEDRO SÁNCHEZ

El presidente del a Diputación también aprovechó para acordarse de Pedro Sánchez y su viaje a Sudamérica: "Esperamos que aproveitara a súa presenza na capital arxentina para visitar, como fixemos nós hai pouco, unha casa erguida con moito sacrificio por centos de miles de galegos e na que faleceu, o 7 de xaneiro de 1950, o ilustre galeguista, deputado nas Cortes da República por Pontevedra, presidente do Consello de Galiza e ministro que foi do goberno republicano no exilio, Alfonso Daniel Rodríguez Castelao".