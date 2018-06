Baltar ve "normal que todos os ollos se fixen en Núñez Feijóo" para presidir o PP

O presidente da Deputación de Ourense, José Manuel Baltar, asegurou este xoves que é "normal que todos os ollos se fixen en Núñez Feijóo" para presidir o Partido Popular após a marcha de Mariano Rajoy.



"Todos os ollos se fixan en Núñez Feijóo, é normal; evidentemente, terá que dicir algo a partir do congreso nacional do luns en Madrid, xa que se abre un prazo para que os candidatos preséntense e conten polo menos coa firma e o apoio de 100 afiliados do partido", declarou aos medios de comunicación após a presentación do Premio de poesía Florencio Delgado Gurriarán no Pazo Provincial.



"É o único presidente de comunidade autónoma que goberna con maioría absoluta de España, o fai por terceira vez consecutiva, e provén dunha comunidade autónoma, Galicia, que ten o maior número de militantes no PP de España, superando os 100.000", engadiu Baltar.



Nesta liña, Baltar manifestou que, se Feijóo decide optar á presidencia do partido ou non, apoiará a súa decisión. "Estamos satisfeitos co seu labor á fronte do Partido Popular de Galicia e, precisamente por ese labor, está a soar como o máximo aspirante a facerse coas rendas do PP nacional", abundou.



"O luns temos en Madrid unha xunta directiva nacional, na que previsiblemente se convocará o congreso nacional do partido para mediados de xullo, onde se elixirá ao novo presidente ou presidenta e un novo equipo que rexa os destinos da formación até as próximas eleccións xerais como mínimo. O luns ábrese unha nova etapa", subliñou o presidente provincial.

Substitución presidencial no PP de Galicia



José Manuel Baltar non quixo aclarar se se presentaría á presidencia do Partido Popular de Galicia no caso de que Alberto Núñez Feijóo sexa elixido para relevar a Mariano Rajoy á fronte da dirección nacional da formación.



"Iso é política ficción, a min non me gusta falar diso. Son encontros na terceira fase; primeiro, hai que pasar a primeira, e logo, a segunda", destacou.



"Non falo diso ata que haxa que falar, nin Feijóo postulouse. Aínda non está convocado o congreso. Enténdanme que non é prudente que se fale destas cuestións, hai que respectar os prazos", concluíu o presidente da Deputación de Ourense.