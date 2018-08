Banda de gaitas Nova Era, unha viaxe pola música galega

A Banda de Gaitas Nova Era ten unha traxectoria curta pero intensa. Iniciaron a carreira no 2015 como proposta para a zona de Verín, dunha formación para tocar e desfrutar da música e, ata o momento, teñen tocado en moitos sitios dentro de España, Portugal e agora, nestes días, tamén na República Checa. Aínda que levan pouco percorrido xa tiveron a oportunidade de actuar en escenarios coma o de Ortigueira xunto con Óscar Ibáñez & Tribo no pasado festival. De seguro lles agarda un gran fututo por diante.

Estades representando a Galicia en Strakonice, República Checa, contádenos, cal foi o proceso ata chegar ata aquí?

Dende o festival de Strakonice hai moita admiración polas bandas de Galicia. Recibimos un convite por medio da Escola Provincial de Gaitas da Deputación de Ourense e aceptamos encantados. Para algún dos nosos gaiteiros xa é a sexta edición que están aquí, así que é coma se estivésemos na nosa casa.

Que significa para vós este convite?

É unha honra poder levar a nosa música ademais dunha gran responsabilidade. Queremos deixar bo sabor de boca para que outras bandas galegas poidan seguir tendo a oportunidade de desfrutar disto.

Estos días, como están transcurrindo?

A viaxe foi en autobús, unha viaxe de 32 horas algo longa e cansada, pero chegar aquí merece a pena. A organización é amable connosco e estamos encantados de estar aquí, somos xa case coma unha familia.

Como é o ambiente con outros participantes?

Algúns dos participantes que veñen xa os coñecemos doutras ocasións, así que aproveitamos este festival para volver a at oparnos. É un pracer coñecer músicos de toda Europa e intercambiar ideas e a nosa cultura.

Que é o máis positivo deste certame?

Sobre todo o respeto pola música que se respira, o trato cos outros grupos e a atención que poñen por escoitar ós demais. O público escoita atento as tres horas que duran as actuacións todos os días. Nese aspecto difire moito co que nos atopamos ás veces na nosa propia casa.

Cales son as vosas expectativas?

O noso futuro céntrase en seguir traballando coa nosa banda e seguindo o noso estilo, xa que intentamos enfocar o concepto de banda de gaitas dende un punto de vista máis orquestal. Agora mesmo estamos inmersos na gravación do noso primeiro CD de estudo que sairá á luz o próximo ano.

Algún proxecto vindeiro?

Como dixemos agora, a grabación do CD “Destino NE” (nome pendente de revisión). Será un álbum que combine a música tradicional con diversos estilos. Música latina, pop, celta e tamén co aquel balcánico e bastantes composicións propias con un recordo á música moderna orquestal. Somos unha banda única que combina percusión tradicional, celta e de orquesta clásica coas gaitas galegas e instrumentos de banda coma saxofóns, guitarra, baixo, trompetas, clarinete e frauta entre outros; o cal nos da o xogo necesario para explorar novas fronteiras e novos sons. Levamos dende xaneiro compoñendo e arranxando trece temas cos que esperamos buscar os límites da nosa banda e crear un proxecto distinto ao resto. É un reto para nós pero temos ganas de mostrar o que podemos facer e plasmalo nun CD é unha gran maneira. Ademais temos varias colaboracións que enriquecerán o traballo. Así que se temos que falar do proxecto máis importante ata a data sen dúbida é este.