Barbadás invertirá 780.000 euros en una decena de obras

El gobierno local de Barbadás sacó este lunes adelante 780.000 euros en obras, que se obtendrán del remanente de tesorería, tras la aprobación por unanimidad de todos los grupos de dos modificaciones de crédito.

El bipartito PSOE-BNG sacó adelante una importante inversión para acometer una decena de obras en el municipio. En primer lugar, se dio luz verde a una modificación de crédito de 424.536,88 euros, una cantidad que será gestionada por la Concejalía de Urbanismo.

Esto se dedicará al mantenimiento de los parques de A Leiteira, Lameira do Mato, Vilaescusa, As Searas y Area Gorda, así como la zona deportiva-infantil de Finca Fierro.

También se dedicará a pavimentar la rúa Dámaso Montes, en el núcleo de Barbadás, acondicionar viales en O Fonsillón, mejorar la red de saneamiento en la avenida de Celanova, renovar el alumbrado público en Parada, y reformar la travesía de As Canibelas (también en Parada), y el Campo do Carrril (Sobrado).

Por otro lado, los grupos dieron luz verde a un suplemento de crédito de crédito de 355. 250,66 euros, con el que se urbanizará la Praza do Pomar, en Bentraces, se acondicionará la praza de San Xoán, en Sobrado, y se creará un espacio natural en el Campo de Roma de Piñor.

La portavoz del PP, Chelo Vispo, justificó el voto a favor de las modificaciones porque "todas las obras son beneficiosas para los vecinos", si bien puntualizó que hay prioridades que no se contemplan, "como el área de reparto para construir el instituto o hacer unas nuevas piscinas".

También DO y CxB votaron a favor, subrayando el portavoz de esta última formación, Ramón Padrón, la necesidad de que "se fagan de maneira correcto e cun seguimento", para evitar "que pase o mesmo que coas obras da piscina".

Mociones del PP

No prosperaron las dos mociones que llevó al pleno el PP. Por un lado, pedían una información mensual de los reparos de la interventora para poder desarrollar su trabajo, recalcando Vispo que "en nuestra etapa había tres reparos, pero aquí hay muchos", algo que apoyaron DO y CxB. Sin embargo, el alcalde , Xosé Carlos Valcárcel, recordó que "se informa en cada pleno na dación de contas", además de a la hora de liquidar la cuenta general, de forma anual. Padrón, de CxB, puntualizó, pese al apoyo, que "non tivemos problema cada vez que pedimos información á interventora".

Tampoco salió adelante la moción popular en la que instaban al gobierno a que mejoren el local en el que se desarrollan actividades, destacando que el Concello "los tiene desatendidos". Valcárcel señaló que están "sempre en contacto" con la asociación de mayores.

Saneamiento

CxB pidió la mejora de la red de saneamiento, señalando Padrón "tres ou catro obras urxentes". Desde el gobierno local se mostraron conscientes de que las últimas lluvias complicaron el estado de la red. El PP les acusó, por su parte, de "no hacer nada" en ese sentido.