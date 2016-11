Barbadás señalizará los puntos negros del concello

El alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, reconoce que el alumbrado del paso de peatones de la rúa do Viso, en A Valenzá, donde el pasado sábado murió una mujer y su marido resultó herido, "é mellorable aínda que dicir que está insuficentemente iluminado, é moito dicir", apuntó. "Hai que mellorar a zona, cunha pendende moi pronunciada, polo que haberá que poñer bandas rugosas para aminorar a velocidade", indicó. El equipo local también contempla iluminar la señal que informa del paso de peatones y otras actuaciones. "Insisto. Todo é mellorable", recalcó Valcárcel.



En este sentido, el equipo de gobierno municipal creará una junta de seguridad vial para señalizar los puntos negros del Concello. "Porase en marcha en breve para favorecer a mobilidade. Convidaremos a tódolos colectivos afectados para que aporten as súas ideas", indicó Valcárcel. Entre ellos, Policía Local, Protección Civil y Guardia Civil. "Tamén o colectivo Stop Accidentes para que se faga una a análise da situación", añadió.



Por su parte, la jueza de instrucción número 3 no citó aún al conductor del vehículo causante del accidente, Said Carlos R.P., para declarar como investigado por una imprudencia grave con resultado de muerte, a la espera del resultado definitivo de la autopsia practicada, entre otros informes.