Barbadás y Xunta polemizan por el Plan de Transporte

El Concello de Barbadás presentó alegaciones al Plan de Transporte de la Xunta tras haber detectado "grandes defectos", que atribuyen a que se ha redactado "unilateralmente" sin tener en cuenta a los concellos, según manifestó ayer el concejal de Mobilidade, Xosé Manoel Fírvida. Este extremo fue negado sin embargo por la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, qie recordó que hubo una reunión, que el Concello participó en la encuesta y que se atendieron sus solicitudes.

Barbadás ha realizado alegaciones entre las cuales se encuentra la reducción del precio de los billetes, ya que considera que "Barbadás está sostendo o transporte público da zona" –porque realizan un recorrido medio de 3,43 kilómetros, debido a que el 45% de los viajes son a la ciudad–. También pidieron más frecuencias con el centro de salud y autocares para ir al instituto.

Además, Fírvida criticó el plan económico-financiero del plan, porque "falsea a realidade", al contar 179.000 viajes al año "cando nós compramos 215.270 viaxes no 2018 á empresa para bonos, ao que habería que sumar os que non usan bonobús, polo que as contas non cadran". Por ello, considera que los datos suponen un "sobrecusto", ya que si se presentaran los datos "reais" se podría rebajar la tarifa. Fírvida destacó que el Concello gasta casi 160.000 euros al año para bonificar el bus, más 16.000 en una línea para los estudiantes de Bachillerato.

Desde la consellería, recordaron ayer que de las ocho solicitudes del Concello, seis fueron "aceptadas e implementadas", entre ellas la obligatoriedad de comercializar bonos de tarifas bonificadas, como se pidió en una reunión en julio de 2018. Asimismo, se recordó que en febrero se abrió de nuevo un mes a información pública.

Por último, aseguran que se estimó una nueva línea con parada en el centro de salud, se aumentó la frecuencia con Piñor, y se incrementaron expediciones el fin de semana. Lo que se rechazó es crear la línea para alumnos de Bachillerato del IES Ferro Couselo, ya que "por ser de itinerario urbano, recibimos indicaciones de no atenderla".