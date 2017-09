Barquero considera "un caos" la gestión urbanística del gobierno local

El portavoz del grupo socialista en el Concello de Ourense, José Ángel Vázquez Barquero, cree que la gestión urbanística del equipo de gobierno es un "caos" y que obedece a la "improvisación", según aseguró esta mañana ante las puertas de la casa consistorial.

"Ese goberno está ao servizo dos intereses especulativos e dous seus propios como partido", afirmó Barquero, quien manifestó que el nuevo PXOM está "absolutamente parado" y que supone un "cambiazo" respecto al diseñado en 2013 por los socialistas.

Barquero destacó en su comparecencia que "este non é xa o PXOM do PSOE, é o do PP", una vez que, según sus cálculos, ha habido "máis de 100 modificacións" durante la etapa de gobierno actual, entre las que señaló la modificación de la intermodal o del modelo de movilidad.