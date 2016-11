Barquero culpa al PP de la sentencia de derribo de pisos en Marcelo Macías

El portavoz del PSOE en el Concello de Ourense, José Ángel Vázquez Barquero, responsabilizó al "tridente virtuoso" del PP, en el que incluye al exalcalde Manuel Cabezas; el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo; y el concejal de Urbanismo, José Cudeiro, de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que obliga a derribar los edificios 146, 148 y 150 de la rúa Marcelo Macías, en los que viven 90 vecinos.



"Os responsables deste desaguisado son eles, recalificando por dez a edificabilidade nun PXOM (o de 2003) que resultou ser ilegal", indicó Barquero, que puso el foco sobre las posibles indemnizaciones millonarias a los vecinos que puedan recaer sobre el Concello.



"O alcalde falou de corresponsabilidade do Concello, é falso. O corresponsable é o PP, o tridente virtuoso. Non sei se o Concello terá que soportar indemnizacións, pero se é así, pedirei ó meu partido que esixan responsabilidades xudiciais a Cabezas, Feijóo y Cudeiro, eles tomaron as decisións", destacó.



Sin solución



Además, Vázquez Barquero contestó a la petición del alcalde de la ciudad, Jesús Vázquez, a la oposición para llegar a un acuerdo pque permitiese aprobar definitivamente el nuevo PXOM, al entender que conllevaría la legalización de las viviendas de Marcelo Macías. El socialista rechaza este argumento.



"O alcalde fala de tender a man a nós, debe facelo cos veciños, que non teñen ningunha culpa. A demolición destas vivendas non ten saída legal para evitala, a sentencia é firme e é imposible legalizala porque o PXOM vixente de 1986 só contempla a edificabilidade anterior á recalificación -viviendas unifamiliares-, incluíla no novo PXOM tamén sería ilegal e levaría a que fose anulado como o de 2003", apuntó Barquero, que instó al alcalde a "non derivar as responsabilidades". Recordó también que el Plan Xeral aprobado inicialmente en 2013 planteaba solo 4 alturas en las edificaciones, "xa que o resto sería absolutamente ilegal".