Barquero exige la mejora del saneamiento de Velle

El grupo municipal socialista tildó ayer de "insostible" la situación que viven los vecinos de Velle en la red de saneamiento, pese a la existencia de un borrador de convenio desde octubre de 2017 con la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS) para la renovación de colectores y la red de aguas residuales, cuya inversión superaría los tres millones de euros, a pagar al 50% por cada administración.

"O trámite de alegacións está superado, o informe ambiental e de patrimonio foi favorable, e ten o apoio do PSOE para aprobalo", dijo el portavoz socialista, José Ángel Vázquez Barquero, que reiteró su "apoio incondicional" a los vecinos en una reunión mantenida con ellos el pasado lunes.

Pese a los avances, dice Barquero, "o convenio segue sen asinar e Jesús Vázquez non foi capaz de levalo a pleno durante todo o 2018, non deron ningún paso adiante". Por ello, fue muy crítico con el PP: "Velle, CHMS e todos os cidadáns levan ano e medio esperando a que o goberno local faga os seus deberes e tramite o convenio".

En este sentido, puso el foco en la ausencia de trabas en el procedimiento. "Hai un remanente de 70 millóns e para esta obra precísase só un millón e medio do Concello", aseguró. Además, adelantó que "nos consta que a disposición da Confederación Hidrográfica segue a ser a mesma", por lo que advirtió al alcalde de que "deixe de botar as culpas aos demais" y que lleve el convenio de saneamiento de Velle a pleno.

Respuesta del alcalde

Jesús Vázquez acusó al PSOE de "intentar confundir". "Estamos traballando nos informes, pero estou esperando unha resposta do presidente da CHMS, porque no seu momento poñía en dúbida que puidesen expropiar, cando no convenio se reflectía que eran eles osa encargados de facelo". Asimismo, dejóc aer que la "lealdade institucional" de la Hidrográfica "agora se esqueceu". n