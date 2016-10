Barquero insiste na importancia do Plan de Mobilidade

O portavoz do PSdeG en Ourense insistiu na reunión de hoxe sobre a ordenación provisional urbanística no tema da estación e na importancia do Plan de Mobilidade. Ademáis, ante as preguntas dos medios explicou que "se está a traballar na posibilidade técnica e legal" de que as actuacións da ordenación provisional "se incorporen tal cual ao novo planteamento", aínda que exista unha sentenza en contra". Afirmou sobre isto, que él tiña a duda porque llo escoitou a algún experto "de que podería ser fraude de lei", pero que "eles entenden que non o é". Barquero explicou que nós pedimos que esas consideracións estén por escrito"