Barquero insiste en la "perversa estratexia" del edil de Urbanismo

El portavoz del PSOE, José Ángel Vázquez Barquero, lamentó este martes, antes de conocer el informe sobre el PXOM, que el gobierno local "continúe enredando para salvar a cara cunha estratexia perversa co concelleiro de Urbanismo á fronte".

El socialista anunció que su grupo defenderá una moción en el pleno del viernes "para que as cousas se fagan axeitadamente", algo que según Barquero pasa por que sea el pleno el que decida el camino a seguir con el futuro PXOM.

"O alcalde debe declararse incompetente para resolver isto, plantexar un conflito de atribucións e pedir ó pleno que o resolva, tal e como establece a lexislación. Instámoslle a que faga as cousas ben", señaló el portavoz del PSOE, que lanzó también "un aviso a navegantes para que isto non remate no xulgado".

En este sentido, recordó que debe ser el pleno el que resuelva las alegaciones presentadas al PXOM. "A competencia é exclusiva", defendió Barquero, que incidió en que "é un aviso para que no futuro tanto o alcalde como Cudeiro non argumenten que ninguén lles dixo nada" sobre el tema. "Teñen dúas opcións, que a Alcaldía o aprobe ou que sexa o pleno, a segunda é a máis razoable, non entra en contradiccións e non xeraría inseguridade", concluyó.