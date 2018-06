Barquero ve un "gran risco" si el PXOM no llega al pleno

La posibilidad abierta por el gobierno municipal de reactivar la tramitación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) sin pasar por el pleno echando mano del informe emitido por el Consello Consultivo la pasada semana ha puesto en alerta no solo a expertos en urbanismo, sino también a la oposición municipal.

El portavoz del PSOE, José Ángel Vázquez Barquero, se mostró ayer muy preocupado por la "capacidade del alcalde para enredar", atribuyéndole a Jesús Vázquez "unha mentalidade maquiavélica difícil de igualar con algo que a ninguén se lle podía ocurrir, un coello da chistera cando se vislumbraba un fracaso estrepitoso".

El socialista acusó al regidor y a su concejal de Urbanismo, José Cudeiro, de "inventarse un trámite administrativo para secuestrar as competencias do pleno" y ve con mucha preocupación que el gobierno decida dar luz verde de forma provisional al PXOM de manera unilateral.

"É un gran risco, algo moi serio, porque habería unha inseguridade xurídica coa que calquera podería recurrir", indicó Barquero, que pidió a los populares "que non volvan ás andadas e caian nos errores do pasado, que non se deixen levar pola tentación e que leven o PXOM ó pleno para o seu debate", recordándole al alcalde "cando se lle enchía a boca coa seguridade xurídica".

El portavoz del grupo socialista también incidió en las causas que, en su opinión, han llevado al gobierno local a ponerse en manos del Consello Consultivo.

"Por un lado queren vender fume, dicir que traballan como marketing político a un ano das eleccións e, por outro, queren lanzar mensaxes de optimismo ás súas amizades perigosas, que pensen que os seus intereses van a bo porto", añadió Barquero, que reprochó al regidor "desautorizar os criterios técnicos do secretario, que é quen debe dlicudir os conflitos competenciais, por ansia electoral".

Por último, Barquero ve tamén "con moita preocupación" lo que considera "unha deriva antidemocrática" del alcalde ourensano. "Incumpre un día e outro tamén os acordos plenarios e utiliza órganos públicos no seu beneficio", dijo el socialista.

Más críticas

También se pronunció sobre la petición del informe al Consello Consultivo el portavoz de Ourense en Común, Martiño Xosé Vázquez Mato, que comparó la solicitud con "cambiar o árbitro dun partido" cuando toma una decisión en contra.

"O PP colleu o gusto de xogar ó límite e cando lle pitan falta, en lugar de aceptalo, cambia de árbitro. Xa advertimos que este era un órgano servil ó PP, cun informe que favorece os seus intereses. Non era necesario pedilo, nin o dictame é vinculante nin oportuno. O único órgano con competencias é a secretaría xeral e o seu informe é meridiano, hai que pasar polo pleno", comentó Vázquez Mato.