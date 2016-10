El escritor y director de cine, Emilio Barrachina, ha presentado en Ourense su nueva novela "Estación Libertad", que narra la historia de Lola Touza y sus otras dos hermanas y cómo ayudaron a huir a perseguidos del holocausto nazi, un proyecto que confía en que "sirva para conocer esta historia y más casos a nivel internacional".



La obra representa el primer paso de un proyecto más amplio, como es el de llevar al cine esta película a partir de 2018. Actualmente, este proyecto se encuentra en fase de pre-producción y sobre él trabajan dos productoras norteamericanas.

Sinopsis de la obra

En la presentación de la novela, que gira en torno a las hermanas Touza, el cineasta madrileño ha manifestado que el objetivo de esta obra es poder "descubrir nuevos casos como éste" en otros lugares, llevando lo sucedido en este rincón gallego "a nivel internacional", y que sirva para que salgan otras "Touzas francesas, portuguesas".



Lo hace a través de una obra de ficción cuya pretensión "no es hacer una biografía sino que trata de recrear el mundo que había en torno a la estación" de esta localidad gallega, ha apuntado el autor de la obra.

A la gran pantalla

Dos productoras norteamericanas se encargarán de llevar la historia al cine desde un ámbito más comercial. Las tres hermanas, Lola, Amparo y Julia Touza, naturales de Galicia, conocidas como las "Schindler gallegas", se encargaron de silenciar toda su vida un secreto de solidaridad y amor a los demás.



Crearon una red -en colaboración con otros vecinos de la villa- con la que ayudaron a pasar a Portugal a cerca de "500 judíos", principalmente alemanes, pero también procedentes de Rusia, hecho que valió para que se las conozca como las "Schindler gallegas".



Consciente de las similitudes entre ambas historias, ha opinado Barrachina que las hermanas "tienen más mérito", si cabe, puesto que contaban con "cero patrimonio económico".



"Schindler tenía posibilidades económicas, mientras que las hermanas tuvieron que vender rifas para conseguir fondos que les permitiesen sufragar los gastos", ha subrayado el cineasta, quien conoció esta historia a raíz del rodaje del documental sobre el Metílico en Galicia.



La novela cuenta cómo estas tres mujeres de Ribadavia tejieron toda una red desde su pequeño quiosco frente a la "Estación libertad", nombre en clave con el que conocían a la estación de Ribadavia todos los que colaboraron con Lola Touza y sus hermanas en la tarea de salvar a los perseguidos por el nazismo, sin intereses económico.



A diferencia de otros casos, ha apuntado que las personas que llegaron a la zona no lo hicieron debido a que atravesasen una situación de penuria económica. "Tenían que pagar bastante, para coger los trenes, pagar visados" e incluso "sobornos".



Una vez en Ribadavia, cogían el transporte a Portugal, toda una odisea para la cual contaban con la colaboración de muchas personas a lo largo del largo recorrido.



En la mayoría de casos, relata que las personas no se quedaban en España ni en Portugal, sino que viajaban a otros países como Estados Unidos.



La historia de estas hermanas no se ciñe únicamente a su colaboración con los judíos, sino que previamente también habían ayudado a otras personas que se encontraban en la cárcel, y que vivieron la Guerra Civil "muy de cerca".



Entre los casos que se encontró al escribir esta historia, ha destacado el cineasta el de un matrimonio alemán que fabricó botas para el ejército nazi. Al ser descubiertos, huyeron y, con la ayuda de las hermanas Touza llegaron a Nueva York.



Durante su estancia en Galicia, la pareja adoptó a un niño gallego, Martín, que es el que cuenta la historia del libro. También se cuenta, por ejemplo, la historia de un violinista francés que se escapa de un campo de concentración hasta llegar a Ribadavia. El rodaje de la película está previsto que comience en 2018 con actores internacionales.