Barrio retira el lodo y piedras de la tormenta

Brigadas de la Diputación y del Concello de Xunqueira de Espadanedo comenzaron a recoger ayer el lodo y las piedras que bajaron de la ladera de O Rodicio, arrastradas por la tromba de agua (66 litros por metro cuadrado en solo una hora) de la tormenta del pasado sábado. "Estamos limpando, intentando recoller todo para deixar a zona como antes", apuntó el alcalde, Carlos Gómez, puntualizado que una vez recogidos los restos "buscaremos unha solución para evitar este tipo de situacións".

La limpieza afectaba ayer a calles, caminos, bajos y viviendas. "Baixou moito lodo", lamentaba el mandatario local, que aún no tiene muy claro qué obras hay que ejecutar para evitar nuevas inundaciones. "Primeiro vamos a arreglar os desperfectos", señaló.

Al lugar también acudieron brigadas de la Xunta, pero no llegaron a intervenir al no afectar a viales de titularidad autonómica. Pero el Ejecutivo autonómico no tiene previsto quedar al margen, dado que según pudo saber este periódico, y según confirmó el alcalde, en la Consellería de Infraestructuras trabajaban ayer en la apertura de una linea de ayudas para los afectados por la riada. La limpieza continuará en los próximos días.