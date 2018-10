Beatriz Cabanelas: "La confidencialidad de datos limita la fotografía en el ámbito sanitario"

Tanto que ya ha empieza a hacerse un nombre en el mundo artístico gallego. Este lunes recoge el primer premio del XXII Certamen Fotográfico Viña do Campo, al que presentó su obra "A Padroeira". No es la primera vez que Cabanelas resulta premiada en concursos. Su mirada sobre la romería etnográfica Raigame o los encantos de Boborás le valieron sendos premios. Más recientemente, y casi a la par que el de Viña do Campo, el monasterio de Santa María de Arouca, en Portugal, ha reconocido sus fotografías con el primer premio de un certamen sobre la vida monástica. Su Instagram es una puerta al pasado con retratos de doncellas y otras recreaciones en los lugares que visita, entre ellos, este convento portugués.

“A Padroeira". ¿Cómo es la fotografía ganadora del Certamen Fotográfico Viña do Campo?

Presenté un bodegón clásico, donde intenté darle protagonismo al vino y a la viticultura.

¿Es la temática que más le gusta?

Soy aficionada pero me gusta la fotografía en toda su amplitud. Hace solo cinco años que tengo mi primera cámara reflex, pero sí que me he dedicado a acudir a todos los talleres que podía y me he especializado en el retrato.

¿Hizo alguna exposición?

En febrero presenté mi primera exposición individual, "Puerta hacia el sudeste asiático", con una temática basada en un viaje a Vietnam que hice el año pasado. Se expuso en La Planta Coworking de Vigo. Esa misma exposición se presentará en el Arenteiro Fotográfico, que nace este año en ausencia del Outono Fotográfico, organizada por la asociación Os Potiños.

Su profesión es la enfermería, pero la afición por la foto la está llevando a un plano más “serio". ¿Cómo lo compagina?

En este momento es bastante complicado, al haber cambiado de trabajo, tengo menos tiempo libre. Pero como no deja de ser una pasión, le dedico todos los ratos que tengo. Además, es una afición que no te obliga a tener horarios.

¿Y la enfermería le ha inspirado para algún proyecto fotográfico?

Todavía no, a veces he tenido alguna idea. El hecho de que la fotografía en el ámbito sanitario está muy limitada por la confidencialidad de datos y derechos de imagen, lo hace más complicado. No he mezclado profesión con afición, pero no es descartable. En el CHUO hay un concurso fotográfico. n