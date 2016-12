Begoña Mera: "Nuestros vestidos de novias cuentan historias, vivencias y transmiten sensaciones"

Tras estudiar Diseño en la FD Moda- LCI, trabajar en Antonio Pernas y Purificación García, Begoña Mera se instala en Londres para enriquecer todavía más su formación en la Escuela de Arte y Diseño Saint Martins y adquirir fuentes de inspiración. Con el paso de los años, esas fuentes derivaron hacia la creación de un atelier de alta costura donde diseña y crea vestidos de novia, tratando de recuperar la esencia de la haute couture, el mimo por los pequeños detalles y la delicadeza de la costura a medida. Recientemente le han entregado el premio AJE a la mejor iniciativa emprendedora 2016, y su firma, Sommera, ha salido publicada en Telva y Vogue como marca y atelier ourensano referente en novias.

¿Desde cuándo le gusta el mundo del diseño? ¿Le viene desde niña?

Creo que de alguna forma sí, aunque no fuera consciente en ese momento. De pequeña jugaba a hacer ropa a mis muñecas con mi madre y mi abuela. Mi madre nos hacía mucha ropa, tanto ella como modistas,y me encantaba ver cómo un trozo de tela iba cogiendo forma sobre el cuerpo. Y cuando alguien iba de viaje (todavía lo sigo haciendo) le pedía que me trajera una revista de moda de ese país para conocer sus diseños. No sé decirte exactamente en qué momento descubrí mi pasión por la moda, creo que siempre ha formado parte de mí.

¿Por qué tras años en el mundo del diseño se decantó por el mundo de las novias?

Durante mi etapa como diseñadora para otras firmas viajaba con frecuencia a Asia y comprobé, de primera mano, la escasa calidad de los tejidos y de la confección, y fui poco a poco afirmándome en la idea de crear algo que rescatase ese porte de excelencia que necesita la moda. Y hacerlo, además, en Ourense, una tierra que siempre ha sido un referente en moda; una provincia con una larga tradición textil que la crisis y la deslocalización fue destruyendo progresivamente. El diseño que más se identifica y puede permitir esto es el de novias.

¿Qué tiene en especial el diseño de vestidos de novia?

Nuestros vestidos de novias cuentan historias, vivencias, transmiten sensaciones... Desde la primera visita de la novia a nuestro atelier se empieza a crear el diseño y formar un vestido único que cuando lo terminas sabes que no es sólo un trozo de tela con forma. Tratamos de narrar historias a través de los detalles.

¿En qué se inspira a la hora de llevar a cabo sus creaciones?

Busco la inspiración en muchas cosas, no hay algo en concreto. Vivencias, viajes, el día a día, libros antiguos... En algo que me apasione y me emocione, sólo de esa forma puedo transmitir lo que yo siento al diseñar para la gente y conseguir que las prendas tengan alma propia.

¿Cuáles son los tejidos y complementos que definen la firma?

En Sommera sólo utilizamos tejidos naturales, telas con vida, encajes antiguos y únicos adquiridos en anticuarios de París o Londres, muselinas, organzas y tules de seda así como guipures de algodón. En definitiva, prendas creadas desde el mimo y la perfección, conceptos que van ligados a la alta costura.

¿Cómo es la mujer que elige su vestidos para un día tan especial?

La novia Sommera es una novia femenina, sencilla y elegante que se rige por el lema “menos es más”. Es una mujer sensible pero con mucha personalidad, independiente, que no sigue al pie de la letra las tendencias y busca calidad y exclusividad en el diseño.

Cada vez más, las novias demandan vestidos atrevidos y diferentes. Su propuesta también se basa en esa diferenciación.

Para poder dedicarte y vivir de la moda tienes que buscar lo especial, intentar destacar sobre el resto y dar un aporte de excelencia en lo que haces. Intentamos salir de los cánones establecidos en el mundo novias, si habitualmente llevas un vestido corto, ¿por qué no hacerlo en un día que te va a marcar tanto como el de tu boda?

¿Alguna recomendación para lucir perfecta ese día?

Que sea ella misma, que lleve su estilo de siempre. Que vaya cómoda, segura y muy feliz pues va a ser un día muy largo e intenso.

¿Hay algún nuevo proyecto a la vista?

Proyectos tengo muchos. Soy una apasionada de la moda y me es imposible desconectar de este mundo aunque no esté trabajando en el atelier, mi cabeza no para de darle vueltas a prendas y de pensar en nuevos diseños. Mi principal proyecto en este momento es seguir haciendo las cosas como las estamos haciendo hasta ahora, con mucha dedicación, búsqueda de la perfección y sobre todo mucha ilusión; y que Ourense y el textil ourensano siga siendo un referente en la moda.